Посівна має відбутись у якнайбільшому масштабі — Finance.ua

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Посівна має відбутись у якнайбільшому масштабі

Вчора 21:30Аграрний ринок
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Цьогорічна весняна посівна є найскладнішою за всю історію незалежності України, і треба зробити все, щоб вона відбулася в максимально можливому масштабі.
Про це йдеться у заяві Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики, оприлюдненій на вебпорталі парламенту.
«В умовах війни українські аграрії стикнулися з проблемами: відсутність пального, добрив, блокування логістики, перебої з постачанням сільськогосподарської техніки та обладнання. Сьогодні на плечах українських аграріїв продовольча безпека всієї держави. Тому ми будемо робити все для того, щоб українська весняна посівна відбулася в максимально можливому масштабі», — заявили в комітеті.
Водночас наголошується, що більшість світових компаній — виробників сільськогосподарської техніки офіційно заявили про вихід з російського ринку та зупинку поставок техніки і запчастин через військові дії росії в Україні. Депутати вітають таке рішення.
Зокрема, зазначають у комітеті, до бойкоту росії долучились такі компанії, як AGCO — один зі світових лідерів з виробництва та постачання сільськогосподарської техніки та спеціального обладнання; міжнародний виробник сільськогосподарської техніки для обробки ґрунту та посіву Bednar; один з найбільших світових виробників будівельної та гірничодобувної техніки Caterpillar; світовий лідер у галузі виробництва товарів промислового призначення CNH Industrial; виробник сільськогосподарської техніки та техніки для ландшафтного дизайну Great Plains.
Серед цих компаній також американська машинобудівна John Deere, що випускає сільськогосподарську, будівельну та лісозаготівельну техніку; відомий італійський виробник тракторів та спортивних машин Lamborghini; австрійський виробник сільськогосподарської техніки для кормозаготівлі, обробітку ґрунту та посіву POTTINGER; американська компанія-виробник геодезичного обладнання Trimble.
За матеріалами: Укрінформ
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