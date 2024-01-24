Портфель вкладів Sense Bank за півроку після націоналізації збільшився на 29,7 мільярда гривень — Finance.ua
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Портфель вкладів Sense Bank за півроку після націоналізації збільшився на 29,7 мільярда гривень

Фондовий ринок
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Портфель вкладів Sense Bank за півроку після націоналізації збільшився на 29,7 мільярда гривень
Портфель вкладів Sense Bank за півроку після націоналізації збільшився на 29,7 мільярда гривень
Шість місяців тому, 22 липня 2023 року, держава в особі Міністерства фінансів набула у власність 100% акцій Sense Bank. За цей час фінустанові вдалося не просто стабілізувати роботу, сформувати менеджмент, а й вийти на високу динаміку зростання усіх основних бізнес показників.
Найголовніше досягнення банку за ці півроку — відновлення довіри бізнесу та українців, що якнайкраще ілюструє динаміка зростання портфелю пасивів. Лише у перший день після націоналізації приватні клієнти відкрили у банку вкладів на понад 300 млн грн, що вдвічі більше за показники попереднього дня.
В період з 21 липня 2023 року по 22 січня 2024 року залишки коштів на рахунках юридичних осіб Sense Bank збільшилися на 121% до 48,6 млрд грн.
А загалом залишки коштів на рахунках бізнесу та фізичних осіб зросли на 29,7 млрд грн до 95,4 млрд грн.
Sense Bank восени минулого року відновив кредитування бізнесу за пільговою держпрограмою 5−7-9% й зараз активно фінансує підприємців. Від моменту приєднання до програми у жовтні минулого року, кредитний портфель за програмою зріс на 30%.
Постійне оновлення застосунку Sense SuperApp та запуск нових важливих функцій для ФОП у додатку, допомогли лише за останні кілька місяців минулого року збільшити клієнтську базу фізичних осіб-підприємців на 2 тисячі.
Було відновлено повноцінне кредитування фізичних осіб за усіма роздрібними програмами. А у листопаді банк доєднався до пільгової іпотечної програми є-Оселя, допомагаючи українцям придбати власне житло у кредит до 20 років за ставкою 3% або 7% річних.
Протягом липня-грудня українці придбали у мобільному банку Sense SuperApp ОВДП та військових облігацій на майже 3,3 мільярди гривень, що становить 63% від річного обсягу купівлі держоблігацій у застосунку банку фізичними особами.
Sense Bank успішно пройшов оцінку стійкості Національного банку та станом на грудень 2023 року не мав потреби у докапіталізації та виконував усі обов’язкові нормативи. За попередніми розрахунками, за підсумками роботи у 2023 році Sense Bank отримає прибуток понад 5 млрд грн.
За матеріалами:
Сенс Банк
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