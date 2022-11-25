Поповнення балансу в EUR та USD на WhiteBIT просто з валютної банківської картки — Finance.ua

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Поповнення балансу в EUR та USD на WhiteBIT просто з валютної банківської картки Сьогодні 15:10 — Фінтех і Картки

WhiteBIT — це європейська централізована біржа криптовалют, яку обирають мільйони трейдерів в усьому світі. Платформа невпинно розвивається, пропонуючи своїм користувачам ще ширший функціонал та більше комфорту. У червні WhiteBIT відкрила можливість ф’ючерсної торгівлі, а вже в серпні випустила власний токен — WBT.

Нещодавно компанія оголосила про початок партнерства із Checkout.com . Спільний проєкт має полегшити поповнення балансу на платформі в EUR та USD. Дотепер поповнити баланс на біржі можна було за допомогою сервісів AdvCash та NixMoney. На жаль, вони не давали змоги здійснювати транзакції на пряму з банківських карток, що робило процес складним і тривалим. А тепер, усе, що потрібно зробити для поповнення балансу в EUR або USD — вибрати Visa/Mastercard, ввести реквізити валютної картки та підтвердити платіж. Після цього кошти надійдуть на ваш криптогаманець на біржі. Простіше простого!

WhiteBIT — найбільша європейська криптовалютна біржа, яка відповідає всім вимогам KYC та AML, а її послугами користуються понад 2,5 мільйони клієнтів. Сьогодні компанія входить до двійки лідерів світу з безпеки на підставі незалежного аудиту Hacken, а також має рейтинг ААА. Нещодавно криптоплатформа випустила свій токен, WhiteBIT Token. У межах публічного продажу активу тільки за 15 хвилин після старту користувачі купили 1 мільйон WBT. А вже за два місяці після початку торгів вартість токена злетіла з $1,9 до $12,12.

Checkout.com — найбільша міжнародна фінтех-компанія. Вона поєднує цифрові платежі, аналітику та систему моніторингу шахрайських операцій. З 2012 року компанія виросла до понад 1700 співробітників у 19 офісах у всьому світі, кожен із яких прагне допомогти тисячам компаній рости за допомогою своєї платіжної платформи. Checkout.com дбає про безпеку клієнтів. Про високі стандарти компанії свідчать сертифікація відповідно до стандартів PCI DSS як постачальника послуг 1 рівня, використання 3D Secure 2.0 та машинного навчання для створення профілів ризику.

whitebit За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.