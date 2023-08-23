Понад 88% власників Bitcoin потерпають від збитків — Finance.ua

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Понад 88% власників Bitcoin потерпають від збитків

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Понад 88% власників Bitcoin потерпають від збитків
Понад 88% власників Bitcoin потерпають від збитків
Близько 88.3% короткострокових власників Bitcoin зафіксували б збиток, якби продали свої активи зараз.
Про це йдеться у звіті аналітиків компанії Glassnode.
Минулого тижня на ринку стався різкий розпродаж, внаслідок чого вартість головної криптовалюти падала нижче $25 000.
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Як пояснили експерти, якщо довгострокові власники не проявляють себе на такому падінні, то короткострокові власники 88.3% відкритих позицій перебувають у нереалізованому збитку. Найімовірніший сценарій подальшого розвитку подій — продовження продажів з боку короткострокових власників Bitcoin, запаси яких зараз складають 2.26 млн BTC, вважають аналітики Glassnode.
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Падіння флагмана ринку розпочалось 17 серпня, тоді ВТС впав нижче рівня підтримки у $28 400, обвалившись до двомісячного мінімуму. На думку аналітика Маркуса Тілена з Matrixport, істотне падіння Bitcoin переважно було спровоковане «серйозною посадкою інвестиційного попиту». Це також негативно позначилося і на загальній ліквідності ринку. Деякі експерти вважають, що у віддаленій перспективі Ethereum все ж зможе змістити біткоїн з лідерських позицій.

Курс криптовалют до долара 💸

За матеріалами:
noworries
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