Криптовалютні експерти розповіли про перспективи Bitcoin та Ethereum після падіння криптовалютного ринку — Finance.ua

Криптовалютні експерти розповіли про перспективи Bitcoin та Ethereum після падіння криптовалютного ринку Вчора 02:22 — Криптовалюта

Криптовалютні експерти розповіли про перспективи Bitcoin та Ethereum після падіння криптовалютного ринку

Минулого тижня криптовалютний ринок пережив серйозний обвал цін. Примітно, що Ethereum втратив у вартості менше у порівнянні з Bitcoin. Це здивувало багатьох аналітиків, оскільки Bitcoin традиційно вважається привабливішим криптоактивом у період ринкового спаду.

Флагман ринку втратив у ціні близько 10,5%, тоді як ефір впав у ціні на 8,3%. На думку експертів, майбутній запуск біржових ETH-фондів допоміг головному альткоїну втриматися.

«Схоже, що ринок твердо впевнений у тому, що ETF на ефір з’являться вже у жовтні цього року. Цей інструмент буде зручний інвесторам насамперед із погляду диверсифікації», — пзазначив редставник компанії Genesis Ноель Ачесон.

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Подібні ETF на основі ф’ючерсних контрактів випускають на ринок цінні папери для публічних торгів, які відстежують динаміку деривативів на базовий актив. Такі фонди функціонуватимуть за принципом, який ліг в основу ProShares Bitcoin Strategy. Інструмент з’явився у жовтні 2021 року і він заснований на ф’ючерсах на ВТС. Примітно, що за весь час роботи цьому фонду вдалося залучити близько $2 млрд.

За даними Wall Street Journal, наразі 16 заявок на створення ETH-ETF очікують схвалення з боку регуляторних органів США. Експерти припускають, що в міру запуску фондів мережева активність в екосистемі Ethereum зростатиме. Це зі свого боку сприятливо позначиться на ринковій динаміці головного альткоїна.

На думку аналітика Маркуса Тілена з Matrixport, істотне падіння біткоїна переважно було спровоковане «серйозною просадкою інвестиційного попиту». Це також негативно позначилося і на загальній ліквідності ринку. Деякі експерти вважають, що у віддаленій перспективі Ethereum все ж зможе змістити біткоїн з лідерських позицій.

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