Помилка розрахунків призвела до масового блекауту в Іспанії — Finance.ua
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Помилка розрахунків призвела до масового блекауту в Іспанії

Світ
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Помилка розрахунків призвела до масового блекауту в Іспанії
Помилка розрахунків призвела до масового блекауту в Іспанії
У квітні Іспанія пережила масштабне відключення електроенергії через прорахунок оператора REE. Урядове розслідування показало, що компанія недооцінила попит у години пікового навантаження.
Про це пише Reuters.
Оператор іспанської електромережі Red Eléctrica de España (REE) припустився помилки у прогнозуванні потреб в електроенергії 28 квітня, коли стрибок напруги спричинив ланцюгову реакцію та масштабне відключення по всьому Іберійському півострову.
За словами міністра енергетики Іспанії Сари Аагенсен, компанія не активувала достатньої кількості теплових електростанцій у години найбільшого навантаження. Це призвело до нестачі «динамічної потужності» для утримання стабільної напруги в мережі.
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Урядовий звіт засвідчив, що деякі електростанції, зобов’язані регулювати напругу згідно з законодавством, не виконали своїх функцій. Хоча вони отримували економічну компенсацію за утримання реактивної потужності, на практиці не змогли забезпечити її поглинання в умовах високої напруги.
Через нестабільність у мережі тисячі людей залишились заблокованими в ліфтах і поїздах, а в містах утворилися затори. Частота європейських електромереж повинна залишатись на рівні 50 Гц, і навіть незначні відхилення можуть мати серйозні наслідки для обладнання та споживачів.
Водночас міністр підтвердила, що слідство не виявило ознак кібератаки.

Довідка Finance.ua:

  • 28 квітня близько полудня в Іспанії та Португалії сталось раптове відключення електроенергії;
  • масштабний збій подачі електроенергії в Іспанії та Португалії став одним із найпотужніших в історії новітньої Європи;
  • згодом повідомлялося, що відключення електроенергії, що сталося 28 квітня і торкнулося майже всієї континентальної Іспанії, обійшлося країні в майже 400 мільйонів євро. Таку оцінку дав CaixaBank SA — найбільший банк Іспанії.
За матеріалами:
Економічна Правда
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