Поляки зняли блокаду на одному з пунктів пропуску — Finance.ua

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Поляки зняли блокаду на одному з пунктів пропуску

Світ
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Польські фермери припинили блокувати рух вантажівок на напрямку пункту пропуску «Медика» — «Шегині», заблокованими станом на 21 березня залишаються 4 напрямки кордону з Польщею.
Про це розповів речник Державної прикордонної служби України полковник Андрій Демченко
«Інформацію про це українські прикордонники отримали близько 21.30 напередодні від представників Прикордонної варти Польщі. Ними зазначалося, що польські фермери завершили блокування руху вантажних транспортних засобів на вʼїзд в Польщу та виїзд. Тож оформлення цієї категорії транспорту почало здійснюватися в звичному порядку».
За словами Демченка, станом на ранок заблокованими для руху вантажівок залишаються 4 напрямки «Ягодин», «Устилуг», «Угринів» та «Рава Руська».
На напрямку цих пунктів пропуску польські фермери пропускають різну кількість вантажівок в обидва боки, але, до прикладу, по «Раві Руській» та «Ягодину», як і раніше, не пропускаються вантажні транспортні засоби з України в Польщу. Крім того по напрямку «Ягодина» протестувальники пропускають досить незначну кількість вантажівок, які їдуть в Україну, зазначив речник ДПСУ. За минулу добу таких було лише 50, що для цього напрямку є критично низьким показником, додав він.

Довідка Finance.ua:

  • нагадаємо, 20 березня у Польщі відбувся один з наймасштабніших упродовж останніх місяців протестів, коли сотні одиниць техніки фермерів заблокували дороги у країні. Попередня подібна за масштабом акція відбулася 6 березня, коли у Варшаві сталися сутички з поліцією;
  • фермери вимагають повного ембарго на продукти з України, а також скасування вимог «Зеленої угоди» ЄС щодо сільського господарства Польщі.
За матеріалами:
Економічна Правда
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