Половина Києва працює у режимі аварійного відключення світла — Finance.ua

Половина Києва працює у режимі аварійного відключення світла Сьогодні 10:15 — Енергетика

Станом на 8:30 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії.

Про це повідомила КМВА (Київська міська військова адміністрація).

Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені.

Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації. Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.

Мобільний зв’язок. Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується — зв’язок з’явиться в усіх районах Києва.

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.