Половина Києва працює у режимі аварійного відключення світла — Finance.ua
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Половина Києва працює у режимі аварійного відключення світла

Енергетика
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Станом на 8:30 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії.
Про це повідомила КМВА (Київська міська військова адміністрація).
Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені.
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Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації. Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.
Мобільний зв’язок. Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується — зв’язок з’явиться в усіх районах Києва.

Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла

За матеріалами:
УНІАН
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