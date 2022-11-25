Половина Києва працює у режимі аварійного відключення світла — Finance.ua

Половина Києва працює у режимі аварійного відключення світла
Станом на 8:30 50% житлового фонду міста працює в режимі аварійного відключення електроенергії.
Про це повідомила КМВА (Київська міська військова адміністрація).
Водопостачання в Києві відновлено повністю. Однак, у деяких споживачів все ще може спостерігатись понижений тиск води, особливо верхні поверхи багатоповерхівок, які знеструмлені.
Найближчим часом очікуємо стабілізацію ситуації. Теплопостачання в місті відновлюється. Аварійні бригади працюють в посиленому режимі.
Мобільний зв’язок. Функціонування мереж усіх мобільних операторів безпосередньо залежить від електропостачання. Як тільки енергосистема стабілізується — зв’язок з’явиться в усіх районах Києва.
Ґаджети, які допоможуть працювати вдома без світла
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