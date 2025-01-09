Поліцейські зупинили водія Range Rover з підробленими правами у Дії (фото) — Finance.ua
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Поліцейські зупинили водія Range Rover з підробленими правами у Дії (фото)

Технології&Авто
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На Львівщині поліцейські зупинили водія позашляховика Range Rover за порушення ПДР. Він продемонстрував фейкове водійське посвідчення у додатку Дія.
Про це повідомляє патрульна поліція регіону.
«Патрульні слідкували за дотриманням встановленої швидкості за допомогою приладу TruCam і зупинили водія автомобіля Range Rover, який їхав у населеному пункті зі швидкістю 97 км/годину», — розповіли правоохоронці.
Так, під час перевірки документів, а саме посвідчення водія в мобільному додатку Дія, яке показав 31-річний чоловік, патрульні помітили ознаки підробки.
Поліцейські зупинили водія Range Rover з підробленими правами у Дії (фото)
Виявилося, що посвідчення водія чоловік ніколи не отримував.
На порушника винесли обʼєднану постанову за керування транспортним засобом, не маючи на це права, та перевищення встановленої швидкості. На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
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