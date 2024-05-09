Поліцейські США отримали новенькі Ford Mustang GT (Фото) — Finance.ua

Поліцейські США отримали новенькі Ford Mustang GT (Фото) Сьогодні 03:47 — Технології&Авто

Поліцейські США отримали новенькі Ford Mustang GT (Фото)

Північнокаролінська державна автомобільна патрульна служба оголосила про надходження першого з 25 автомобілів Ford Mustang, які найближчими місяцями почнуть патрулювати вулиці штату.

Ford Mustang не вперше використовується патрульною службою Північної Кароліни. У 1980-х та 1990-х роках автопарк уже мав кілька Mustang SSP. Нові патрульні автомобілі засновані на моделі 2024 Mustang GT, і, за словами прес-служби, вартість цих потужних машин «порівняна з іншими транспортними засобами» в їхньому автопарку.

Однак загальна вартість партії з 25 Mustang або обсяг коштів платників податків, виділених на їхнє придбання, не розкривається.

Ford представив сьоме покоління Mustang на Північноамериканському міжнародному автосалоні у вересні 2022 року. Модель GT оснащена четвертим поколінням 5,0-літрового двигуна Coyote V8 від Ford з двома повітрозабірниками та двома дросельними заслінками. Він розвиває потужність 480 к. с при 7150 об/хв і момент, що крутить, 563 Нм, що повинно бути більш ніж достатньо для того, щоб поліцейські могли наздогнати практично будь-який спортивний автомобіль або суперкар.

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