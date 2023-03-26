Polestar випустив електричний позашляховик за 100 тисяч доларів (фото) — Finance.ua
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Polestar випустив електричний позашляховик за 100 тисяч доларів (фото)

Технології&Авто
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Polestar випустив електричний позашляховик за 100 тисяч доларів (фото)
Polestar випустив електричний позашляховик за 100 тисяч доларів (фото)
Polestar офіційно представив в Китаї електричний позашляховик Polestar 3 з «новою стартовою ціною» 101 400 доларів США.
Polestar 3 буде пропонуватися у двох різних варіантах — версії «Dual Motor Long Endurance» і моделі «Dual Motor High-Performance». Версія Long Endurance починається з 101 400 доларів з максимальною потужністю 360 кВт і запасом ходу до 670 км.
Разом з тим модель High-Performance починається з 116 025 доларів, має максимальну потужність 380 кВт і запас ходу до 620 км.
Polestar випустив електричний позашляховик за 100 тисяч доларів (фото)
Polestar каже, що їхній електричний позашляховик глибоко інтерпретує «чисту розкіш» із більш природним дизайном, керуванням, захистом навколишнього середовища та технологіями.
У США компанія заявила, що Polestar 3 коштуватиме від 83 000 доларів із запасом ходу до 483 км і часом зарядки 30 хвилин. Очікується, що поставки в США розпочнуться до кінця 2023 року, після чого відбудеться запуск Polestar 4 пізніше цього року та Polestar 5 у 2024 році.
За матеріалами:
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