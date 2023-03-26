Polestar випустив електричний позашляховик за 100 тисяч доларів (фото) — Finance.ua

Polestar випустив електричний позашляховик за 100 тисяч доларів (фото) Сьогодні 01:06 — Технології&Авто

Polestar випустив електричний позашляховик за 100 тисяч доларів (фото)

Polestar офіційно представив в Китаї електричний позашляховик Polestar 3 з «новою стартовою ціною» 101 400 доларів США.

Polestar 3 буде пропонуватися у двох різних варіантах — версії «Dual Motor Long Endurance» і моделі «Dual Motor High-Performance». Версія Long Endurance починається з 101 400 доларів з максимальною потужністю 360 кВт і запасом ходу до 670 км.

Разом з тим модель High-Performance починається з 116 025 доларів, має максимальну потужність 380 кВт і запас ходу до 620 км.

Polestar каже, що їхній електричний позашляховик глибоко інтерпретує «чисту розкіш» із більш природним дизайном, керуванням, захистом навколишнього середовища та технологіями.

У США компанія заявила, що Polestar 3 коштуватиме від 83 000 доларів із запасом ходу до 483 км і часом зарядки 30 хвилин. Очікується, що поставки в США розпочнуться до кінця 2023 року, після чого відбудеться запуск Polestar 4 пізніше цього року та Polestar 5 у 2024 році.

Телеканал 24 За матеріалами:

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