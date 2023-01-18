Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю (фото) — Finance.ua
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Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю (фото)

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Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю (фото)
Відгородилися. З такою стіною і спати спокійніше. Польща офіційно заявила про закінчення будівництва великої стіни на кордоні з Білоруссю, пише stopcor.
Про це повідомив заступник міністра-координатора розвідслужб Польщі Станіслав Жарин на своїй сторінці у Твіттері. За його словами, сьогодні польський кордон є найбільш захищеним у всій Європі.
«Польща завершила будівництво прикордонної стіни на кордоні із Білоруссю. Незаконний в’їзд до Польщі наразі повністю заблоковано. Польський кордон є найзахищенішим у Європі», — написав Станіслав Жарин.
Польща завершила будівництво стіни на кордоні з Білоруссю (фото)
Будівництво цієї стіни Польща розпочала у серпні 2021 року. Тоді поляки вирішили відгородитися і захиститися від білорусі у відповідь на мігрантську кризу, організовану режимом Олександра Лукашенка.
Вже до жовтня 2022 року спецслужби Польщі повідомляли про завершення фізичного будівництва муру. З того часу тривало встановлення електронних засобів охорони кордону — датчиків руху та камер стеження.
До слова, в Україні, у Рівненській області на кордоні з білоруссю заміновано увесь прикордонний периметр. На півночі області українські військові активно будують інженерні та фортифікаційні споруди та протитанкові рови. Про це повідомив голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль.
З його слів, місцеві жителі щодня як добровольці приходять копати рови проти танків, допомагають встановлювати відповідні огорожі та фортифікаційні споруди. Є й ті, хто постійно працює навіть у святкові дні.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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