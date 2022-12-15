Польща розвиває власний газовий флот: до кінця 2025 року матиме 8 танкерів — Finance.ua

Польща розвиває власний газовий флот: до кінця 2025 року матиме 8 танкерів Сьогодні 06:32 — Енергетика

Польська нафтопереробна компанія ORLEN Group у 2023 році отримає у своє користування два танкери для перевезення скрапленого природного газу, а до кінця 2025 року кількість таких танкерів зросте до 8.

Про це йдеться у заяві польської держкомпанії.

«Маючи власний флот суден-газовозів, ORLEN Group зможе ефективно управляти поставками в Польщу і зміцнити свої позиції на світовому ринку СПГ», — заявили в компанії.

Танкери для Польщі будує південнокорейська Hyundai Heavy Industries — у місті Ульсан (Південна Корея) пройшла церемонія присвоєння імен двом суднам для перевезення СПГ.

Перше судно отримало назву «Lech Kaczyński» (колишній президент Польщі Лех Качинський), друге — «Grażyna Gęsicka» (колишня міністерка регіонального розвитку Польщі Гражина Ґенсицька).

Обидва політики загинули у 2010 році в авіакатастрофі під Смоленськом.

Будівництво кожного судна зайняло близько 18 місяців. Вони є найсучаснішими суднами такого типу у світі, кажуть в компанії.

"Це символічний жест пам’яті покійним президенту Польщі Леху Качинському та міністру регіонального розвитку Гражині Ґенсіцькій за їхню відданість енергетичній незалежності Польщі та економічному розвитку країни, — заявили в ORLEN Group. — Для енергетичної безпеки Польщі вкрай важливою є диверсифікація постачання нафти та природного газу — останній ми вже стовідсотково імпортуємо з-за меж Росії. Це є результатом послідовно реалізованої стратегії імпорту скрапленого природного газу.

Економічна Правда За матеріалами:

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