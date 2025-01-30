Польща попередила ЄС про небезпеку залежності від російських добрив, — Bloomberg Сьогодні 20:33 — Аграрний ринок

Польща націлилася на компанії, що імпортують російські добрива, у спробі не допустити розвитку Євросоюзом ще однієї залежності від москви щодо ключового ресурсу.

Як пише Bloomberg, податковий орган країни наразі виявив і покарав компанії, відповідальні за 70% імпорту білоруського карбаміду, широко використовуваного добрива, сказав заступник міністра фінансів Збігнєв Ставицький. Але, незважаючи на пильну увагу, заборонити імпорт з росії складніше, додав він.

«Ми маємо справу з компаніями, які працюють на території ворожої держави. Дуже складно і ризиковано визначити, що там відбувається на місці», — сказав Ставицький, який також є заступником голови податкової служби Польщі.

Зазначається, що ці зусилля робляться на тлі пропозиції ЄС ввести мита на деякі азотні добрива з білорусі та росії. Будь-який крок, найімовірніше, буде схвалений європейською галуззю з виробництва добрив для сільськогосподарських культур, яка лобіює посилення захисту.

Ставицький сказав, що імпортери білоруського карбаміду були покарані через докази того, що вони продавали продукцію, вироблену «Гродно Азотом», єдиним виробником добрив у країні, на якого поширюються санкції ЄС. Однак росія набагато більша і має ширше коло виробників. російські добрива як такі не підпадають під санкції.

Введення мит ЄС на весь імпорт добрив з білорусі та росії повністю зупинить приплив дешевої продукції, «душить» польську галузь з виробництва добрив, якій в іншому випадку загрожує «крах», сказав Ставицький.

УНІАН За матеріалами:

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