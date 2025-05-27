Польща планує розбудувати в Славкуві один із найбільших логістичних хабів ЄС для перевалки вантажів в Україну — Finance.ua

Польща планує розбудувати в Славкуві один із найбільших логістичних хабів ЄС для перевалки вантажів в Україну
Польща активно модернізує логістичний вузол «Славкув» (Euroterminal Sławków) на південному заході країни, щоб значно збільшити його пропускну здатність для обробки вантажів, зокрема в напрямку України.
Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до євротерміналу в понеділок, пише TVN24.
«Без перебільшення скажу, що в Славкуві, у Сілезії, ми матимемо найбільший логістичний центр такого типу в Європі. Це не лише про рекорди, а й про вигідну угоду для Польщі», — зазначив Туск.
Він наголосив, що після завершення війни в Україні «Славкув» стане ключовим перевалочним пунктом для вантажів з Азії.
«Ми хочемо заробити значні кошти для Польщі на відбудові України. Наша мета — не лише допомогти, а й отримати прибуток, і для цього потрібен цей хаб. Ми не хочемо повторення ситуації, як після війни в Іраку, коли Польща брала участь, але не отримала вигоди від відбудови», — додав прем’єр.
Euroterminal Sławków розташований на стику широкої залізничної колії (1520 мм) і європейської (1435 мм), що забезпечує перевалку контейнерів між Азією та Західною Європою, зокрема через Україну.
Поділитися новиною