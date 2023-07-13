Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС — Finance.ua
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Польща остаточно затвердила будівництво першої АЕС

Енергетика
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Міністерство клімату та навколишнього середовища Польщі у вівторок дало зелене світло для будівництва першої в країні атомної електростанції приватною компанією Polskie Elektrownie Jądrowe (PEJ).
Про це, як пише «Європейська правда», в середу повідомив польський уряд.
Рішення польського Міністерства клімату офіційно підтвердило, що інвестиції в першу в Польщі атомну електростанцію відповідають суспільним інтересам та політиці, яку проводить держава, зокрема енергетичній політиці.
Цей документ дає право PEJ подавати заявки на подальші адміністративні рішення, зокрема рішення про місце розташування та подальший дозвіл на будівництво.
Передбачається, що перша АЕС у Польщі буде побудована в Померанії на основі американської реакторної технології AP1000. Будівництво електростанції має розпочатися у 2026 році, а перший реактор з’явиться у 2033 році.
«Запланована інвестиція реалізує Польську програму розвитку ядерної енергетики, відповідає Енергетичній політиці Польщі до 2040 року та відповідає цілям кліматичної політики Європейського Союзу», — йдеться в повідомленні.
Минулого року Польща уклала угоду з Південною Кореєю про будівництво другої в країні атомної електростанції, прискорюючи свої зусилля в напрямку досягнення енергетичної незалежності після вторгнення росії в Україну.
За матеріалами:
Економічна Правда
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