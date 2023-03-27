Польща хоче збільшити фонд ЄС, з якого фінансують зброю для України — Finance.ua

Польща хоче збільшити фонд ЄС, з якого фінансують зброю для України Сьогодні 09:44 — Казна та Політика

Польща хоче збільшити фонд ЄС, з якого фінансують зброю для України

Польща наполягає на збільшенні Європейського фонду миру, з якого фінансується закупівля зброї для України.

Про це у Брюсселі після першого дня саміту ЄС заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький, пише RMF24.

Моравецький зазначив, що Польща надала Україні частину техніки, переважно пострадянської. Натомість країна закуповує західне та вітчизняне обладнання, зокрема самохідні артилерійські гаубиці Krab чи бронетранспортери Rosomak.

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За його словами, Варшава також нарощує свій оборонний потенціал шляхом власного внутрішнього виробництва, і для цього використовуються кошти, отримані з Європейського фонду миру. Відтак, за два тижні Польща отримає чергові 200 мільйонів євро.

«Приблизно через 2-3 тижні Польща отримає ще 200 мільйонів євро з Європейського фонду миру, тобто близько мільярда злотих, які ми спрямуємо на оборонну політику. Я також вимагав, і мій голос був дуже сильним, що цей фонд має бути більшим, і не має становити 3,5 мільярда євро, а бути значно більшим», — заявив прем’єр Польщі.

Верховний представник ЄС з закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель за підсумками засідання Ради ЄС 20 березня заявив, що Євросоюз погодився розглянути збільшення на 3,5 млрд євро Європейського фонду миру, з якого надають військову допомогу Україні.

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УНН За матеріалами:

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