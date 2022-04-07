Польша побудує «сухий порт» на кордоні для експорту української агропродукції — Finance.ua
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Польша побудує «сухий порт» на кордоні для експорту української агропродукції

Вчора 05:50Аграрний ринок
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Польща працює над створенням «сухого порту» на кордоні для збільшення пропускної спроможності для експорту української агропродукції.
Про це віце-прем’єр-міністр — міністр сільського господарства та розвитку сільських територій Республіки Польща Генрік Ковальчик повідомив 5 квітня під час онлайн-зустрічі з міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Сольським, повідомили в Мінагрополітики.
Вони обговорили питання, пов’язані із налагодженням безперебійних поставок вантажів агропродовольчої продукції з України до традиційних експортно залежних ринків, а також альтернативні логістичні шляхи їх відправки транзитними коридорами через ЄС.
«Польща наразі працює над створенням „сухого порту“ на кордоні з метою збільшення пропускної спроможності перевезень для експорту української агропродукції, зокрема до третіх країн» — сказав Ковальчик.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль в інтерв’ю НВ сказав, що, оскільки морські порти заблоковані, надзвичайно велика кількість зернових, які мали бути експортовані до серпня, накопичені на українських зерносховищах, елеваторах та складах.
«Більше 85%, майже 90% українського експорту зернових, руди, інших великогабаритних товарів йшли через морські порти. При блокуванні моря Україна зіткнулася з величезним викликом. Адже експорт наявних надлишків зернових дасть нам $7−10 млрд. Сьогодні ми спільно з нашими партнерами шукаємо альтернативні шляхи налагодження експорту. Не хочу наперед їх відкривати, але є як мінімум три альтернативні варіанти і частково експорт уже відбувається», — розповів очільник уряду.
За матеріалами: НВ
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