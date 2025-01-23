Поки Dogecoin та Shiba Inu продовжують розчаровувати, інвестори спрямовують увагу до XYZVerse на тлі прогнозів зростання на 5000% — Finance.ua

ПАРТНЕРСЬКА Поки Dogecoin та Shiba Inu продовжують розчаровувати, інвестори спрямовують увагу до XYZVerse на тлі прогнозів зростання на 5000% Сьогодні 14:45 — Криптовалюта

Поки Dogecoin та Shiba Inu продовжують розчаровувати, інвестори спрямовують увагу до XYZVerse на тлі прогнозів зростання на 5000%

На фоні слабкої динаміки відомих криптовалют, таких як Dogecoin та Shiba Inu, новий гравець — XYZVerse — привертає увагу інвесторів. Експерти прогнозують вражаюче зростання на 5000% для цього перспективного цифрового активу. Такий сміливий прогноз викликає ажіотаж і змушує багатьох замислитися, чи може XYZVerse стати наступним великим проривом на ринку криптовалют.

XYZVerse: Найкращий новий мем-проєкт, який не можна пропустити!

XYZ — це ваш ексклюзивний VIP-пропуск у революцію, засновану на спорті та мем-культурі. Уявіть собі Polymarket із торговим об’ємом у $1 мільярд під час президентських виборів у США. А тепер додайте до цього ажіотаж навколо мем-монет і азарт спортивних ставок.

З мільйонами спортивних фанатів, готових приєднатися до XYZVerse, ваш прибуток може зрости до неймовірних висот!

XYZVerse вже отримав офіційне визнання як «Найкращий новий мем-проєкт», що підкреслює його потенціал у світі мем-монет.

Мем-монети: Беззаперечні чемпіони криптосвіту

XYZ готовий перевершити конкурентів. З потенціалом багатократного зростання та прогнозом на 7900% до TGE, XYZ обіцяє обійти навіть такі проєкти, як BOME із їхнім зростанням на 5000% та WIF із 1000%.

Майбутні лістинги на провідних CEX та DEX платформах;

Аудовані смарт-контракти та професійна команда;

Унікальна перевага для ранніх інвесторів із можливістю отримати максимальний прибуток.

Від мема до мейнстриму: Неймовірний шлях Dogecoin

Dogecoin був створений у 2013 році як жарт. Його творці, Біллі Маркус і Джексон Палмер, використали популярний мем із собакою породи сіба-іну для логотипу. На відміну від обмеженої пропозиції Bitcoin, Dogecoin має необмежену емісію — щохвилини з’являється 10 000 нових монет.

Його популярність злетіла у 2021 році завдяки ажіотажу в соцмережах, підтримці Ілона Маска та стрімкому зростанню крипторинку. Dogecoin увійшов до десятки найбільших криптовалют із ринковою капіталізацією понад $50 мільярдів.

Технологія Dogecoin забезпечує швидкі та недорогі транзакції, але його необмежена емісія може призвести до інфляції. Незважаючи на це, сильна спільнота та впізнаваність підтримують його популярність. Його майбутнє залежить від здатності знаходити реальне застосування або зберігати свою привабливість як мем-монета.

SHIB: Як мем-монета змінює криптосвіт

Shiba Inu (SHIB), запущена у 2020 році, почала як пародія на Dogecoin, але швидко здобула популярність. Використовуючи технологію Ethereum, SHIB отримала переваги смарт-контрактів.

Половину пропозиції було відправлено Віталіку Бутеріну, який пожертвував значну частину на благодійність, додавши проєкту довіри. SHIB розвиває реальні застосування, включаючи ShibaSwap та плани щодо NFT і DAO.

Технологія Ethereum дозволяє SHIB виділятися серед інших мем-монет, додаючи практичне застосування до популярності. Незважаючи на волатильність ринку, розвиток SHIB робить його перспективним варіантом порівняно з іншими мем-токенами.

Хоча Dogecoin і Shiba Inu зберігають свої переваги, XYZVerse виділяється як новаторська спортивна мем-монета, що об’єднує фанатів і спрямована на безпрецедентне зростання на поточному бичачому ринку.

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