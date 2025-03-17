Податківці розповіли, скільки мільярдів військового збору отримав бюджет від початку року — Finance.ua

Податківці розповіли, скільки мільярдів військового збору отримав бюджет від початку року Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Податківці розповіли, скільки мільярдів військового збору отримав бюджет від початку року

У 2024 році платники податків перерахували до бюджету загалом 51,2 мільярди гривень військового збору, а за перші два місяці 2025 року — вже 22,1 млрд грн.

Про це повідомили в Державній податковій службі.

«За даними Державної казначейської служби України, у 2024 році до бюджету надійшло 51 198 465,34 тис. грн військового збору», — йдеться у повідомленні.

За перші два місяці 2025 року обсяг надходжень військового збору становить 22,1 млрд грн, що на 16,1 млрд грн або в 3,7 раза більше, як порівняти з аналогічним періодом 2024 року, коли було сплачено 5,99 млрд грн.

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У розрізі категорій платників за січень-лютий 2025 року надходження розподілилися таким чином:

основна частина — 19,1 млрд грн надійшла від доходів фізичних осіб;

від фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі оподаткування (І, ІІ та IV групи) надійшло 1,36 млрд грн;

від юридичних осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування (ІІІ група) — 30,1 млн грн;

від фізичних осіб за результатами річного декларування — 273 млн грн;

від розміщення ОВДП (зокрема фізичними особами) та із нарахувань на соціальні виплати — 1,37 млрд грн.

Нагадаємо, 28 листопада 2024 року Президент України Володимир Зеленський підписав закон (законопроєкт № 11416д) щодо збільшення податків, зокрема військового збору. Податкові зміни почали діяти з 1 січня 2025. Серед ключових змін, ухвалених парламентом: підвищення військового збору з 1,5% до 5% (але збереження військового збору на рівні 1,5% для військовослужбовців); збільшення податків для ФОП 1−2 групи; запровадження 1% податку для всіх форм ФОП 3 групи та інше.

Укрінформ За матеріалами:

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