Почав працювати новий сервіс для пошуку пального: Водійський сервіс України (VSU bot) — Finance.ua

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Почав працювати новий сервіс для пошуку пального: Водійський сервіс України (VSU bot)
Українська IT-компания (команда розробників сервісів Gravitec.net та Piar.io) створила новий супер-швидкий та зручний спосіб пошуку пального, що об’єднує переваги усіх раніше створених сервісів!
Це Telegram-бот «VSU (Водійський сервіс України» (https://t.me/DriverServiceUABot), що збирає інформацію не тільки від АЗС, а й від автомобілістів, а також за запитом користувача моніторить наявність пального та сповіщає його про всі оновлення. До того ж, VSU bot веде Telegram-канал (https://t.me/DriverServiceUAInfo) по всіх містах України з можливістю коментування.
Як це працює?
Користувач, який шукає пальне, вносить дані для постійного моніторингу (тип пального, свою локацію), і щойно з’являється інформація щодо запиту, бот надсилає сповіщення. Користувач має змогу додатково перевірити отриману інформацію за відгуками в Telegram-каналі.
VSU bot працює і в інший бік — автомобілісти, які очікують в черзі на заправці, вносять інформацію про наявність пального в бот за допомогою простого інтерфейсу. Місто, заправка та її адреса визначаються автоматично. Користувачу достатньо вибрати зі списку тип пального, його ціну та довжину черги. Бот опрацьовує інформацію та додає її в Telegram-канал, де користувачі в реальному часі можуть додавати коментарі до опублікованого повідомлення.
Як користуватись ботом?
Щоб розпочати моніторинг пального:
- перейдіть за посиланням — https://t.me/DriverServiceUABot
- натисніть кнопку «Моніторинг»
- керуйтесь підказками бота
Дивитись відео-інструкцію:
Щоб повідомити про наявність пального на АЗС:
- перейдіть за посиланням — https://t.me/DriverServiceUABot
- натисніть кнопку «Повідомити про пальне»
- керуйтесь підказками бота
Дивитись відео-інструкцію:
Які результати роботи сервіса?
Лише за перші два дні роботи бот надіслав більше 5593 повідомлень користувачам в Києві:
- 1367 повідомлень про те, що в черзі менше 10 автомобілів;
- 2543 повідомлення про появу А-95 бензину;
- 1804 повідомлення про появу дизельного пального;
- 1246 повідомлень про появу газу.
Які переваги порівняно з іншими сервісами пошуку пального, такими як Lun.ua, PetrolAlertUA, Telegram-чати міст?
- Зручний інтерфейс для пошуку, що дозволяє економити час та ресурс пристрою користувача.
- Автоматичне та моментальне отримання інформації щодо пального відповідно до запиту і можливість перевірити його актуальність у Telegram-каналі.
- Не потрібно вручну шукати наявність пального на карті та завантажувати багато інформації, як і читати довгі списки коментарів в Telegram-чатах/каналах по окремих містах.
Додатково. VSU bot — один з найоперативніших каналів отримання агрегованої інформації від АЗС та водіїв. В бот щохвилини додаються дані, отримані від АЗС про зміни щодо наявності пального. За словами розробників, в найближчі тижні функціональність сервісу буде значно розширено. Наприклад, будуть додані персональні фільтри по окремих ділянках міста (на основі geo-позиціонування), а також підписка на оновлення даних по конкретних АЗС. Буде надана можливість додавати дані про ті АЗС, яких немає в базі бота. З’явиться інформація по статусу «пальне закінчилось», а також багато іншого, що допоможе водіям якомога швидко та просто знаходити потрібне пальне за своїми власними параметрами.
Почати моніторити пальне можна за цим посиланням.
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