"Плюс" пів трильона на оборону: комітет Ради підтримав проєкт бюджетних змін — Finance.ua
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"Плюс" пів трильона на оборону: комітет Ради підтримав проєкт бюджетних змін

Казна та Політика
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Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому законопроєкт № 9105, яким пропонується збільшити оборонні видатки бюджету на 537,2 млрд грн.
Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Законопроєктом, який раніше схвалив уряд, пропонується збільшити видатки бюджету на 537,2 млрд грн. Кошти розподілять так:
  • 518,2 млрд грн спрямують на збільшення видатків на сектор національної безпеки і оборони. Більша частина цих коштів піде на грошове забезпечення військовослужбовців;
  • 19 млрд грн спрямують на поповнення Резервного фонду бюджету. Не менше 3 млрд грн з цієї суми виплачуватимуться на одноразову грошову допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців, поліцейських, а 2 млрд грн — на будівництво фортифікаційних споруд.
Джерелами покриття таких додаткових видатків пропонується визначити:
  • 419,3 млрд грн — збільшення дефіциту державного бюджету, тобто фактично через внутрішні і зовнішні запозичення;
  • 60,7 млрд грн — збільшення доходів бюджету за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків;
  • 50,3 млрд грн — скорочення видатків на обслуговування державного боргу;
  • 6,9 млрд грн — зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.
Кабінет Міністрів у понеділок, 13 березня, підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень.
За матеріалами:
Економічна Правда
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