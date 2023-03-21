"Плюс" пів трильона на оборону: комітет Ради підтримав проєкт бюджетних змін — Finance.ua

"Плюс" пів трильона на оборону: комітет Ради підтримав проєкт бюджетних змін Сьогодні 10:23 — Казна та Політика

Комітет з питань бюджету рекомендував Верховній Раді прийняти за основу і в цілому законопроєкт № 9105, яким пропонується збільшити оборонні видатки бюджету на 537,2 млрд грн.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєктом, який раніше схвалив уряд, пропонується збільшити видатки бюджету на 537,2 млрд грн. Кошти розподілять так:

518,2 млрд грн спрямують на збільшення видатків на сектор національної безпеки і оборони. Більша частина цих коштів піде на грошове забезпечення військовослужбовців;

19 млрд грн спрямують на поповнення Резервного фонду бюджету. Не менше 3 млрд грн з цієї суми виплачуватимуться на одноразову грошову допомогу сім’ям загиблих військовослужбовців, поліцейських, а 2 млрд грн — на будівництво фортифікаційних споруд.

Джерелами покриття таких додаткових видатків пропонується визначити:

419,3 млрд грн — збільшення дефіциту державного бюджету, тобто фактично через внутрішні і зовнішні запозичення;

60,7 млрд грн — збільшення доходів бюджету за рахунок збільшення надходження ПДФО, ПДВ з вироблених товарів та частини чистого прибутку державних банків;

50,3 млрд грн — скорочення видатків на обслуговування державного боргу;

6,9 млрд грн — зменшення витрат на забезпечення державних гарантій.

Кабінет Міністрів у понеділок, 13 березня, підтримав законопроєкт про збільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень.

Економічна Правда За матеріалами:

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