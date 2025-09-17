Pluscard: що це за продукт для ринку онлайн-кредитування та кредитних карток Сьогодні 13:30

У липні 2025 року на ринок вийшов спільний проєкт CreditPlus та Акордбанк — pluscard. Зазначимо, що ця фінансова послуга надає віртуальну платіжну картку з можливістю оформлення кредитної лінії, доступну в мобільному застосунку. Це спільний продукт, який поєднує банківські послуги (відкриття рахунку) з кредитною послугою для зручних видаткових операцій через мобільний застосунок.

Про те, як відбувався запуск цього проєкту та що загалом у собі ще має цей продукт, розповіли під час FinRetail 2025 СЕО ТОВ «Авентус Україна» Володимир Довгаль та Керівник проєкту pluscard ТОВ «Авентус Україна» Юлія Терехова.

Перше, на чому зосередили увагу спікери, — це як непросто дався остаточний запуск проєкту, який відбувся ще в березні 2021 року. Після майже року роботи його довелося згорнути в лютому 2022 року через повномасштабне вторгнення рф.

За словами Довгаля, перезапуск проєкту відбувся в квітні 2023-го. Майже півтори роки роботи і у вересні 2024 року відбувся початок закритого тестування. На відкритий тест pluscard вивели у квітні цього року, а залучення клієнтів з ринку розпочалося в липні.

Окремо Довгаль надав статистику щодо ринків онлайн-кредитування та кредитних карток. Саме завдяки цим показникам й постала потреба в запуску pluscard, адже попит був.

Тож, що ж зрештою таке pluscard. Це:

• нижчі процентні ставки;

• більша сума кредиту;

• просте отримання коштів;

• зрозумілі умови;

• віртуальна картка + кредитний ліміт до 50 тис. гривень

• проста онлайн-реєстрація

• швидкий розгляд заявки

• можливість використання картки в Apple Pay чи Google Pay

• відсутність плати за обслуговування/щомісячної комісії

• безкоштовні операції шляхом кредитних коштів: платежі, перекази та поповнення

Щодо можливостей цього продукту, то СЕО ТОВ «Авентус Україна» виділив наступне:

• 8 років на ринку онлайн-кредитування, частка ринку компанії — близько 10%;

• успішний досвід в управлінні кредитним ризиком та онлайн-маркетингу;

• мобільний застосунок CreditPlus з понад мільйоном завантажень та рейтингом 4,8;

• працівники в усіх підрозділах з досвідом у роздрібних банках.

Якщо брати перші результати pluscard, то наразі він має наступні показники:

Звісно, pluscard має й мобільний застосунок. Картка цього продукту буде готова, коли ви оберете кредитний ліміт, зареєструєтесь за допомогою «Дії», пройдете верифікацію, а також підпишите необхідні документи.

Наостанок, як зазначила керівник проекту pluscard ТОВ «Авентус Україна» Юлія Терехова, цей проєкт готовий до нових змін та викликів, адже ринок постійно вносить корективи.

