Платіжки через відключення комуналки: за що можна платити менше — Finance.ua

Платіжки через відключення комуналки: за що можна платити менше Сьогодні 14:02 — Особисті фінанси

Українці, які досі не мають лічильників на всі комунальні послуги або ж отримують комунальні послуги низької якості, мають право на перерахунок сум у платіжках. Йдеться про гарячу та холодну воду та опалення.

При цьому через відключення електроенергії вартість послуги не повинна перераховуватись: платити потрібно згідно з показниками свого лічильника.

Про це йдеться у постанові Кабінету Міністрів № 151 . У документі передбачено норми, якість, періодичність надання комунальних послуг.

Коли можна менше платити за воду

Українці за правилами можуть залишатися без води на період до шести годин на добу. При цьому загальний період без води повинен становити до 30% від загального часу надання послуги. Якщо води немає більше шести годин на добу, то за кожну добу порушення допустимого відхилення сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%.

Припустімо, що за місяць норму порушували 5 разів. У такому разі сума у платіжці має зменшитися на 16,5%. Наприклад, замість 300 грн за місяць потрібно буде заплатити лише 250,5 грн.

Коли можна менше платити за електроенергію

Українці на 100% оснащені лічильниками електроенергії. Тому окремих правил перерахунку сум у платіжках у постанові немає. Якщо електроенергії немає, то суми у платіжках зменшуватимуться за рахунок скорочення обсягів споживання, які відображаються на лічильнику.

Коли можна менше платити за опалення

Кабмін, місцева влада ще до початку опалювального сезону попереджала, що температура у квартирах буде нижчою на два градуси. При цьому в ухвалі уряду норматив так і не змінили. Відповідно, в українців залишається можливість вимагати перерахунку сум у платіжках. Якщо у квартирі холодніше, ніж 18 градусів, за кожну добу порушення норми сума у платіжці має зменшуватись на 3,3%.

Коли можна менше платити за гарячу воду

Температура має бути від 50 до 75 градусів. Якщо температура від 45 до 49 градусів, тариф мають зменшити на 10%, а якщо від 40 до 44 — на 30%. Якщо немає і 40 градусів, то можна платити за тарифом за холодну воду.

Коли можна взагалі не платити за комуналку

Якщо немає лічильників і якщо ви не перебуваєте вдома щонайменше 30 днів, можна не платити за воду і газ. А якщо через війну вам надають послуги у неповному обсязі, ви маєте право вимагати перерахунок.

Як пояснили на гарячій лінії уряду, з довідкою у разі відсутності вдома понад 30 днів слід звернутися до постачальника комунальної послуги. Наприклад, із водою — це водоканал. «Це норма закону, яка вже давно існує. Це не нововведення. Передбачено у ч. 1 ст. 7 Закону «Про житлово-комунальні послуги», — пояснили в уряді.

Якщо щонайменше 30 днів не проживаєте у своїх квартирах та будинках, можна не платити:

за воду, якщо немає лічильника;

за газ, якщо немає лічильника.

Якщо ж у вас є лічильник, ви щомісяця повинні подавати показання, а якщо показання цього місяця відповідають показанням минулого, то борг не нараховуватимуть. Така норма закону не стосується опалення, плати за утримання будинку та прибудинкової території.

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