Пітер Шіфф звинуватив Дональда Трампа у «найбільшому криптообмані» — Finance.ua
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Пітер Шіфф звинуватив Дональда Трампа у «найбільшому криптообмані»

Криптовалюта
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Пітер Шіфф звинуватив Дональда Трампа у «найбільшому криптообмані»
Пітер Шіфф звинуватив Дональда Трампа у «найбільшому криптообмані»
Президент Euro Pacific Capital та критик біткойна Пітер Шіфф закликав Конгрес розпочати розслідування дій президента США Дональда Трампа у сфері криптовалют.
Заява експерта пролунала слідом за повідомленнями про можливе включення SOL, XRP та ADA до крипторезерву США поряд з біткойном та Ethereum.
За словами Шіффа, дописи політика на платформі Truth Social могли бути частиною схеми Pump&Dump. Він назвав це «найбільшим криптообманом в історії» і додав, що авторство публікацій потребує перевірки.
Експерт вимагав з’ясувати, скільки грошей вклали заздалегідь поінформовані особи у криптовалюти XRP, ADA, SOL, BTC та ETH та які прибутки вони отримали від подальшого продажу.
Шіфф також запропонував вивчити листування співробітників команди Трампа та тих, хто мав змогу брати участь у підготовці публікацій. На його думку, доступ до інсайдерської інформації міг бути використаний для незаконного отримання прибутку.
До обговорення підключились інші представники галузі. Голова SkyBridge Capital Ентоні Скарамуччі підтримав Шіффа, зазначивши, що подібні дії завдають шкоди індустрії.
Нагадаємо, в січні етичністю криптовалютних ініціатив Трампа зацікавилися в Конгресі, а в лютому Public Citizen закликала Мін’юст і Офіс урядової етики США розпочати розслідування в TRUMP через можливе порушення федеральних законів про корупцію.
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За матеріалами:
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