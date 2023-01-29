Після завершення війни ЄС вирішуватиме, що робити з українськими біженцями — Finance.ua

Після завершення війни ЄС вирішуватиме, що робити з українськими біженцями Сьогодні 18:08

Посол України у Євросоюзі Всеволод Ченцов зазначив, що після завершення війни доведеться шукати збалансоване рішення щодо майбутнього українців, які зараз переїхали до ЄС і оформили тимчасовий захист.

Про це він розповів в інтерв’ю «Європейській правді».

За його словами, у ЄС є розуміння, що для відновлення України важливо, щоби ці українці повернулися додому, але на нинішньому етапі війни про це рано говорити.

"Безумовно, Євросоюз планує їхнє повернення, і плануються інструменти для сприяння такому поверненню. Але ми зараз ще не на тій стадії, щоби вести цю дискусію — ми маємо перемогти. І після цього, очевидно, ЄС перегляне питання статусу українців, які отримали прихисток.

Але я розглядав би це питання у комплексі і також у контексті нашої європейської інтеграції. Я вважаю, що українські фахівці — безвідносно до ситуації, яка є зараз — повинні мати право працювати у Євросоюзі, набувати досвід, повертатися в Україну, продовжувати працювати в Україні, працювати в інших країнах. Ми маємо знайти оптимальний баланс між свободою пересування, можливістю працювати за кордоном і участю наших людей у відновленні України після нашої перемоги", — зазначив Всеволод Ченцов.

Він розповів також, що вважає цілком реальними шанси України стати членом ЄС у цьому десятилітті.

uamedia За матеріалами:

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