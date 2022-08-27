Підприємства Київщини активно відновлюють виробництво — Finance.ua

Підприємства Київщини активно відновлюють виробництво Вчора 23:40 — Нерухомість

Відсоток підприємців, які повідомили про відновлення виробництва та зростання його обсягів на Київщині, збільшився втричі — з 4,8% у червні до 15% у липні. Це найбільший показник по Україні в цілому.

Про це повідомили у Департаменті економіки та цифровізації Київської ОВА.

Так, частка тих, хто оцінює фінансово-економічну ситуацію на Київщині як погану, зменшилась із 40,9% до 15%. По Україні цей показник зменшився із 40,1% до 31,9%. Відсоток тих, хто вважає її хорошою, збільшився з 4,5% до 50% у липні, по Україні — з 6,8% до 10,3%.

Ситуація з відновленням виробництва в області є кращою, ніж в цілому по Україні, оскільки майже дві третини опитаних працюють майже на повну або навіть вищу за повну потужність. Зокрема, 55% опитаних у регіоні працювали на рівні 75% — 99% порівняно з довоєнним періодом. По Україні цей показник складає 36%.

Серед опитаних підприємств у Київській області жодне не зупинило роботу в липні.

Близько половини підприємств регіону оцінили державну політику з підтримки бізнесу позитивно.

Найбільшими складнощами для бізнесу Київської області є безпека роботи, брак палива та перевезення сировини або товарів територією України. На кожну з цих проблем вказали по 29% опитаних підприємств.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

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