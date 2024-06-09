Під час війни в Україні спостерігається ще більше розшарування між бідними та багатими — економіст
За час великої війни сотні тисяч громадян України втратили роботу або змінили її. При цьому умови праці та рівень заробітної плати суттєво змінилися. У той же час ціни на житло та продукти харчування продовжують зростати. Внаслідок цього середній клас майже повністю зникає серед населення.
Про це заявив економіст Андрій Новак у коментарі Новини.Live.
Мінімальна зарплата в Україні
«На сьогодні у нас є поняття мінімальна зарплата. І мінімальну зарплату 8 000 грн дійсно багато працівників отримують і живуть. Це досить масове явище, особливо у провінції. Коли людина живе в приватному будинку і має невеликий город, сад, то харчування дуже часто забезпечують своїми продуктами на власних ділянках», — сказав економіст.
Він додав, що в сумах, які люди витрачають, є велика різниця між найбіднішим населенням і найбагатшим. Під час війни в Україні сталося ще більше розшарування між бідними і багатими.
«Відсоток бідних став, безумовно, більшим, через те що в нас велика кількість зовнішніх переселенців, біженців. Це ті, кого можна було відносити до середнього класу, які виїхали за кордон, жили там, знайшли роботу і залишилися. Зараз в Україні залишилися найбідніші», — додав економіст.
Нагадаємо, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на 2 тис. гривень.
На тлі посиленої мобілізації, яка необхідна для протистояння у війні проти росії, підривається продуктивність підприємств у тилу. Усе більше компаній зустрічаються з дефіцитом робочої сили на ринку праці.
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