Під час війни в Україні спостерігається ще більше розшарування між бідними та багатими — економіст Сьогодні 19:03 — Особисті фінанси

За час великої війни сотні тисяч громадян України втратили роботу або змінили її. При цьому умови праці та рівень заробітної плати суттєво змінилися. У той же час ціни на житло та продукти харчування продовжують зростати. Внаслідок цього середній клас майже повністю зникає серед населення.

Про це заявив економіст Андрій Новак у коментарі Новини.Live.

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Мінімальна зарплата в Україні

«На сьогодні у нас є поняття мінімальна зарплата. І мінімальну зарплату 8 000 грн дійсно багато працівників отримують і живуть. Це досить масове явище, особливо у провінції. Коли людина живе в приватному будинку і має невеликий город, сад, то харчування дуже часто забезпечують своїми продуктами на власних ділянках», — сказав економіст.

Він додав, що в сумах, які люди витрачають, є велика різниця між найбіднішим населенням і найбагатшим. Під час війни в Україні сталося ще більше розшарування між бідними і багатими.

«Відсоток бідних став, безумовно, більшим, через те що в нас велика кількість зовнішніх переселенців, біженців. Це ті, кого можна було відносити до середнього класу, які виїхали за кордон, жили там, знайшли роботу і залишилися. Зараз в Україні залишилися найбідніші», — додав економіст.

2 тис. гривень. Нагадаємо, Пенсійний фонд України затвердив показник середньої заробітної плати за перший квартал 2024 року, який обліковується для розрахунку пенсії. За рік зарплата зросла на

На тлі посиленої мобілізації, яка необхідна для протистояння у війні проти росії, підривається продуктивність підприємств у тилу. Усе більше компаній зустрічаються з дефіцитом робочої сили на ринку праці.

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