ПФУ зможе відстежувати рух громадян, які виїхали за кордон — Finance.ua
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ПФУ зможе відстежувати рух громадян, які виїхали за кордон

Казна та Політика
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Пенсійний фонд розмістив на своєму сайті законопроєкт «Про внесення зміни до статті 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України».
Його розроблено з метою врегулювання питання стосовно надання доступу Пенсійному фонду України до інтегрованої міжвідомчої інформаційно-комунікаційної системи щодо контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, які перетинають державний кордон.
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Проєктом акта пропонується внести до ст. 19 Закону України «Про Державну прикордонну службу України» зміну, передбачивши, що на Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються обов’язки щодо надання Пенсійному фонду України для реалізації його повноважень у сфері загальнообов’язкового державного соціального та пенсійного страхування у порядку та обсягах, визначених Пенсійним фондом України разом з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, відомостей стосовно реципієнтів, які перетинали державний кордон України або в’їжджали / виїжджали на тимчасово окуповану територію України через контрольні пункти в’їзду / виїзду.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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