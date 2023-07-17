Перші комп’ютери на чипі Apple M3 можуть з’явитися у жовтні, — Bloomberg
Американська компанія Apple планує в жовтні цього року представити перші комп’ютери Mac на базі однокристальної системи Apple M3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Журналіст Марк Гурман заявляє, що після щорічної презентації iPhone у вересні «чекає ще один запуск». При цьому наголошується, що нова лінійка комп’ютерів Mac, ймовірно, буде в центрі уваги, що б не планувала Apple.
«Жовтень — занадто рано для нових топових MacBook Pro або настільних комп’ютерів, тому першими бенефіціарами нового чипа повинні стати наступні iMac, 13-дюймовий MacBook Air і 13-дюймовий MacBook Pro», — заявив Гурман.
Apple M3 стане першим чипом компанії, який виробляється за 3-нм техпроцесом. Новий техпроцес дасть змогу підняти продуктивність і енергоефективність пристроїв.
Літня презентація Apple
5 червня американська компанія Apple провела щорічну конференцію для розробників WWDC 2023, під час якої представила нові продукти. Серед них:
- революційні окуляри Apple Vision Pro;
- Watch OS 10;
- macOS Sonoma;
- iPadOS 17;
- наступна версія мобільної ОС iOS 17;
- MacPro на процесорі M2 Ultra;
- Mac Studio;
- новий MacBook Air.
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