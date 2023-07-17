Перші комп’ютери на чипі Apple M 3 можуть з’явитися у жовтні, — Bloomberg Сьогодні 20:42 — Фондовий ринок

Перші комп’ютери на чипі Apple M 3 можуть з’явитися у жовтні, — Bloomberg

Американська компанія Apple планує в жовтні цього року представити перші комп’ютери Mac на базі однокристальної системи Apple M 3 .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg

Журналіст Марк Гурман заявляє, що після щорічної презентації iPhone у вересні «чекає ще один запуск». При цьому наголошується, що нова лінійка комп’ютерів Mac, ймовірно, буде в центрі уваги, що б не планувала Apple.

«Жовтень — занадто рано для нових топових MacBook Pro або настільних комп’ютерів, тому першими бенефіціарами нового чипа повинні стати наступні iMac, 13-дюймовий MacBook Air і 13-дюймовий MacBook Pro», — заявив Гурман.

Apple M 3 стане першим чипом компанії, який виробляється за 3-нм техпроцесом. Новий техпроцес дасть змогу підняти продуктивність і енергоефективність пристроїв.

Літня презентація Apple

5 червня американська компанія Apple провела щорічну конференцію для розробників WWDC 2023, під час якої представила нові продукти. Серед них:

революційні окуляри Apple Vision Pro;

Watch OS 10;

macOS Sonoma;

iPadOS 17;

наступна версія мобільної ОС iOS 17;

MacPro на процесорі M 2 Ultra;

Ultra; Mac Studio;

новий MacBook Air.

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