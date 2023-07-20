Перевізники сумніваються у продовженні «зернової угоди» — Bloomberg Сьогодні 04:39 — Аграрний ринок

Перевізники сумніваються у продовженні «зернової угоди» — Bloomberg

Перевізники та страхувальники вбачають ризики у продовженні «зернової угоди», до чого закликає Україна попри блокування домовленості росією.

За словами Васіліса Муїса, одного з директорів грецької компанії Doric Shipbrokers SA, яка під час дії угоди відправляла судна через морський коридор, «жоден розсудливий власник не поїде туди незастрахованим».

Зазначається, що страховий брокер Marsh у вівторок призупинив свою програму з експорту зерна з України, наголошуючи на майбутніх проблемах з угодою.

Видання також посилається на неназваного посадовця, який знається на питанні «зернової угоди», який стверджує, що «це був би дуже ризикований крок для Туреччини» підтримувати угоду без участі рф і що «країна навряд чи візьме в ній участь».

«Я не думаю, що судновласники підуть в українські порти, поки коридори не будуть відновлені - це небезпечно», — сказав Пол Маркідес, менеджер з якості морських перевезень в глобальній торговій асоціації власників суховантажних суден Intercargo.

Уточнюється, що Україна все ще може відправляти врожай наземним і річковим транспортом, але ці шляхи є дорожчими, що б'є по доходах фермерів, тоді як постачання через ЄС можуть викликати напруженість у відносинах із сусідніми країнами.

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