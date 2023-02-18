Перевезення домашніх тварин в автомобілі: депутати пропонують запровадити нові штрафи — Finance.ua

Перевезення домашніх тварин в автомобілі: депутати пропонують запровадити нові штрафи Сьогодні 15:12 — Особисті фінанси

Перевезення домашніх тварин в автомобілі: депутати пропонують запровадити нові штрафи, Фото: freepik.com

Народні депутати пропонують штрафувати водіїв за порушення правил безпечного перевезення тварин в автомобілях.

Народні депутати Олександр Юрченко та Антоніна Славицька зареєстрували у Верховній Раді проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо безпечного перевезення тварин в транспортних засобах» (№ 9016).

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що «спостерігається практика, особливо у жінок, під час керування транспортним засобом тримати на колінах, на руках або в руках собак невеликих порід».

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При цьому вказано, що тварина може відволікати водія, заважати керуванню.

Також йдеться про те, що у разі раптової зупинки чи зіткнення, відсутність спеціальних засобів для перевезення або надійних кріплень перетворює тварину на «снаряд», який може потрапити в людину і стати причиною отримання нею серйозних травм або й загибелі.

«Приміром, у типовій дорожньо-транспортній пригоді при швидкості 50 км/год собака вагою 20-25 кг летітиме вперед із силою удару близько 700 кг», — сказано у документі.

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Законопроектом пропонується зобов’язати водіїв перевозити тварин у спосіб, що не заважає керуванню транспортним засобом та дотримання водієм правил дорожнього руху. При цьому не уточнено, у який спосіб це має відбуватися.

Розмір штрафів. Водночас законопроектом пропонується запровадити адміністративну відповідальність за порушення правил перевезення тварин. Визначено, що це має бути стягнення штрафу на водія в розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 510 грн, а при повторному порушенні протягом року штраф у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів — 850 грн.

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УНІАН За матеріалами:

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