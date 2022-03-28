Перетин кордону на власному авто: де й коли вам знадобиться Зелена картка — Finance.ua

Понад 3,8 млн осіб, за даними
Агентства ООН, станом на 28 березня виїхали з України.
Державний кордон щоденно перетинають
десятки тисяч українців. Часто наші краянини їдуть
власними автомобілями.
Наразі Національний банк
України повідомив, що для виїзду за кордон наявність полісів страхування «Зелена картка» не є обов’язковою умовою. Але це геть не означає можливість
вільного пересування європейськими автошляхами без наявності страхування
цивільної відповідальності.
Існує два варіанти:
● або це буде Зелена
карта, оформлена в України до перетину кордону;
● або — поліс
страхування Автоцивілки, який буде виписаний після перетину кордону тією країною,
куди заїхало авто.
Який поліс обрати,
де придбати та скільки коштує, а також які страховки ще стануть у пригоді в європейських країнах, пояснить на безкоштовному вебінарі
експерт з понад 8-річним досвідом у сфері страхування, керівник служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua — Дар’я
Горбач.
В програмі вебінару:
що таке Зелена картка, і навіщо вона потрібна;
електронний поліс
Зеленої картки та інші нововведення від НБУ;
які документі
потрібні для оформлення Зеленої карті?
що вигідніше:
придбати Зелену картку в Україні чи поліс страхування Автоцивілки в Європі;
безкоштовне страхування
для українців в Європі: міф чи реальність?
як купити Зелену
картку онлайн, на який термін, скільки коштує;
що робити, якщо за кордоном стався страховий випадок.
Ми зібрали багато корисної
інформації з офіційних джерел та безпосередньо від людей які виїхали за межі
України.
Розповімо, на які «граблі» вони наступали. Та поділимося нашими практичними порадами для вашого безпечного пересування
шляхами Європи.