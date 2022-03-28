Перетин кордону на власному авто: де й коли вам знадобиться Зелена картка — Finance.ua
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Перетин кордону на власному авто: де й коли вам знадобиться Зелена картка

Вчора 17:34Страхування
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Понад 3,8 млн осіб, за даними Агентства ООН, станом на 28 березня виїхали з України.
Державний кордон щоденно перетинають десятки тисяч українців. Часто наші краянини їдуть власними автомобілями.
Наразі Національний банк України повідомив, що для виїзду за кордон наявність полісів страхування «Зелена картка» не є обов’язковою умовою. Але це геть не означає можливість вільного пересування європейськими автошляхами без наявності страхування цивільної відповідальності.
Існує два варіанти:
● або це буде Зелена карта, оформлена в України до перетину кордону;
● або — поліс страхування Автоцивілки, який буде виписаний після перетину кордону тією країною, куди заїхало авто.
Який поліс обрати, де придбати та скільки коштує, а також які страховки ще стануть у пригоді в європейських країнах, пояснить на безкоштовному вебінарі експерт з понад 8-річним досвідом у сфері страхування, керівник служби турботи про клієнтів страхового бізнесу Finance.ua — Дар’я Горбач.
В програмі вебінару:
  • що таке Зелена картка, і навіщо вона потрібна;
  • електронний поліс Зеленої картки та інші нововведення від НБУ;
  • які документі потрібні для оформлення Зеленої карті?
  • що вигідніше: придбати Зелену картку в Україні чи поліс страхування Автоцивілки в Європі;
  • безкоштовне страхування для українців в Європі: міф чи реальність?
  • як купити Зелену картку онлайн, на який термін, скільки коштує;
  • що робити, якщо за кордоном стався страховий випадок.
Ми зібрали багато корисної інформації з офіційних джерел та безпосередньо від людей які виїхали за межі України.
Розповімо, на які «граблі» вони наступали. Та поділимося нашими практичними порадами для вашого безпечного пересування шляхами Європи.
Участь в вебінарі безкоштовна.

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За матеріалами: Finance.ua
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