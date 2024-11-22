Перемога Трампа та зростання ВТС: чому та як це пов’язане — Finance.ua

Перемога Трампа та зростання ВТС: чому та як це пов’язане Сьогодні 14:37 — Криптовалюта

Перемога Трампа та зростання ВТС: чому та як це пов’язане

Після обрання Дональда Трампа президентом США криптовалютний ринок охопила справжня ейфорія. Протягом першого тижня після перемоги республіканця на виборах ВТС побив рекорд власної вартості. Ціна його збільшилась зросла на 33% (від 67,8 тис. до 90 тис. доларів). Водночас на піку вона сягнула позначки в 99 тис. доларів.

Про це йдеться у статті Finance.ua.

Минулого тижня Bitcoin обійшов за ринковою капіталізацією компанію Meta та став 9-м за величиною активом у світі.

Зростають й інші криптовалюти. А все через перемогу Трампа. Його передвиборча програма та загалом риторика крипторинку, беззаперечно, сприяють.

Від обраного президента США вже була офіційна обіцянка стосовно здійснення потрібного дерегулювання криптовалютної галузі, створення з ВТС держрезерву та виведення Америки у звання «криптовалютної столиці світу». Тому його повернення до Білого дому й сприймається інвесторами так позитивно. Дійсно, вартість ВТС збільшувалась впродовж року стабільно. Але перемога Трампа все ж стала ключовою в цьому.

Разом з тим Трамп колись критикував цифрові активи. Так, 2018 року він вимагав від свого міністра фінансів (посаду обіймав Стівен Мнучин) «покінчити з ВТС». Казав, що це не більше, ніж скам, що вартість його просто «взяли зі стелі».

Утім, поступово Трамп та криптоінвестори почали «зближатися». Після поразки 2020 року його команда навіть серію колекційних NFT карток випустила. А потім це повторили кілька разів поспіль.

В поточному 2024 році всі найзначніші покупці криптовалют були запрошені на вечерю з ним. Впродовж цього заходу Трамп активно протиставляв себе «противникам цифрових активів», тобто демократам. А ще казав, що Джо Байден й гадки про криптовалюти не має, наголошуючи, що «якщо ви підтримуєте криптовалюту, краще проголосувати за Трампа».

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Перед виборами Трамп щедро роздавав обіцянки. Наприклад, на липневій криптовалютній конференції Bitcoin 2024 він пропонував сформувати стратегічний запас біткоїна, використовуючи конфісковані державою криптовалюти. За планом це має знизити волатильність BTC і залучити на ринок ще більше інституційних інвесторів. Зараз уряд США зберігає близько 208 тис. біткоїнів (19 млрд доларів).

Будь-які кроки та ініціативи стосовно створення CBDC (державної цифрової валюти. — Ред.) Трамп пообіцяв зупинити. Він вважає, що це загроза фінансовій конфіденційності громадян. А ще він повідомив про бажання підтримувати майнерів Америки, бо хоче, щоб решту обсягу біткоїна видобували саме в США. Стосовно цього політик заявив: «Якщо криптовалюта визначатиме майбутнє, я хочу, щоб її добували, майнили й „виробляли“ у США».

Це все дуже добре, але особливо ентузіазму інвесторів сприяла обіцянка Трампа звільнити Гері Генслера, голову Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Причина в жорсткому підході до регулювання криптовалют. Глава SEC давно в ієрархії американської влади вважається головним противником криптовалют.

Чи будуть реалізовані плани Трампа, не відомо, але криптовалютний ринок, судячи з всього, в це вірить. До речі, президентську кампанію фінансували представники криптоіндустрії. Відомо, наприклад, що засновники біржі Gemini брати Кемерон і Тайлер Вінклвоси, а також співзасновниця однієї зі значних американських криптобірж Джесі Пауел зробили республіканцю пожертву в сумі не менш як 25 млн доларів.

До цього криптоіндустрія допомагала в перемозі партії Трампа під час боротьби за місця в палаті представників та Сенаті. Тоді відповідному політичному комітету була зроблена пожертва в сумі понад 200 млн доларів. Не забуваємо й про найбагатшу людину світу — Ілона Маска. Саме він активно підтримує Dogecoin. Цей мем-коїн здатен істотно змінюватися щойно мільярдер його згадає десь на конференції, в соцмережах тощо.

До речі, саме ця монета зросла на 20% після того, як стало відомо, що Трамп створив комітет з абревіатурою D.O.G.E (Department of Government Efficiency), куди й увійшов Маск. Загалом, Dogecoin показав зростання на цілих 153% післявиборного ралі. Наразі вона коштує 0,36 долара, хоча на піку її вартість була 0,43 долара за ринкової капіталізації в майже 53 млрд доларів.

Чого саме чекати від обіцянок Трампа та його уряду відносно криптовалют, поки що розглядати немає сенсу. Спостерігатимемо… Наразі ВТС в «сірій зоні» регулювання. І коли (зауважимо, не якщо, а саме коли. — Авт.) ця криптовалюта стане передбачуваною у правовому полі, всі ті «гравці», що зараз побоюються робити вкладення в неї, нарешті це зроблять. Ось від того моменту всі сучасні здивування та захоплення стосовно розвитку ВТС зміняться кардинально. Загалом все стосовно криптовалют зміниться кардинально. Зокрема й суми дивідендів.

Останнім часом біткоїн стрімко зростає. Та разом з тим, й золото зросло на 30%. Що ж краще обрати? Finance.ua проаналізував це у статті за посиланням нижче.

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