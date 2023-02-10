​​Перехід на електрокари: у січні ринок "зелених" авто в Україні зріс удвічі — Finance.ua

​​Перехід на електрокари: у січні ринок "зелених" авто в Україні зріс удвічі Сьогодні 04:11 — Технології&Авто

​​Перехід на електрокари: у січні ринок "зелених" авто в Україні зріс удвічі

У січні 2023 року український автопарк поповнили майже 1,3 тис. автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV) — відносно січневого результату минулого року поповнення автопарку на електротязі збільшилось удвічі.

Про це повідомляє профільна асоціація «Укравтопром».

При цьому із загальної кількості в 1,3 тис електромобілів 97% — легкові авто, близько 3% — комерційні, та один автобус.

«Частка нових машин в реєстраціях BEV склала 23% проти 20% у січні 2022 року», — йдеться у повідомленні.

Які авто обирають найчастіше

Найпопулярнішим електрокаром в Україні вперше став Volkswagen ID.4. За місяць українську реєстрацію отримали 275 авто цієї моделі (130 нових та 145 вживаних).

На другому місці Nissan Leaf (171 шт. — 2 нових та 169 вживаних).



Замикає топ-3 tesla Model 3 (108 шт., всі б/в).



Також у топ-5 Dong Feng (Honda) M-NV — 104 шт. (41 нов., 63 б/в) та Tesla Model Y (64 шт., 1 нов.).



У сегменті електричних комерційних авто першість традиційно за Renault Kangoo Z.E. — 16 шт. (всі вживані).

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