Передача в оренду земель сільськогосподарського призначення на період воєнного часу: що спростили — Finance.ua

Передача в оренду земель сільськогосподарського призначення на період воєнного часу: що спростили

Вчора 15:04 — Аграрний ринок

24 березня парламент України прийняв Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах воєнного стану» (законопроєкт № 7178 від 19.03.2022 ), пише growhow.

Спрощена процедура передачі в оренду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва передбачає таке:

рішення про передачу приймають органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, визначені у чинній редакції статті 122 Земельного кодексу України;

строк оренди складає не більше одного року;

розмір орендної плати не може перевищувати 8 відсотків нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що визначається від середньої нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області;

договір оренди земельної ділянки укладається лише в електронній формі, та засвідчується кваліфікованими електронними підписами орендаря і орендодавця;

передача в оренду земельної ділянки здійснюється без проведення земельних торгів;

формування земельної ділянки з метою передачі її в оренду здійснюється без внесення відомостей про таку земельну ділянку до Державного земельного кадастру (державної реєстрації) та присвоєння їй кадастрового номера;

формування земельної ділянки, яка передається в оренду, здійснюється на підставі технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель, яка розробляється за рішенням органу, уповноваженого передавати земельну ділянку в оренду, та затверджується таким органом. Така технічна документація із землеустрою щодо інвентаризації земель не може передбачати поділ, об’єднання земельних ділянок;

право оренди земельної ділянки не підлягає державній реєстрації в Державному реєстрі речових прав;

договір оренди землі, а також зміни до нього, договір про розірвання такого договору оренди підлягає державній реєстрації. Державна реєстрація договору оренди землі здійснюється районною військовою адміністрацією;

право оренди земельної ділянки виникає з дня державної реєстрації договору оренди земельної ділянки.

У разі отримання земельної ділянки за спрощеною процедурою орендар земельної ділянки не має права на:

компенсацію власних витрат на поліпшення земельної ділянки;

поновлення договору оренди землі, укладення договору оренди землі на новий строк з використанням переважного права орендаря;

передачу земельної ділянки в суборенду;

встановлення земельного сервітуту;

зміну угідь земельної ділянки;

будівництво на земельній ділянці об’єктів нерухомого майна (будівель, споруд);

закладення на земельній ділянці багаторічних насаджень;

переважне право на купівлю орендованої земельної ділянки у разі її продажу;

відчуження, передачу в заставу (іпотеку) права користування земельною ділянкою;

поділ земельної ділянки, об’єднання її з іншою земельною ділянкою;

використання для власних потреб наявних на земельній ділянці загальнопоширених корисних копалин, торфу, лісу, водних об’єктів, а також інших корисних властивостей землі.

Закон встановлює заборону під час дії воєнного стану на безоплатну передачу земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою безоплатної передачі.

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