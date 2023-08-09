Пентхаус на колесах: показали найбільший позашляховик Hummer у світі (фото) — Finance.ua

Пентхаус на колесах: показали найбільший позашляховик Hummer у світі (фото)
В ОАЕ показали найбільший Hummer H1 у світі. Цей будинок на колесах утричі вищий за оригінальний позашляховик.
Про це повідомили на сайті Autoevolution.
Цей автомобіль назвали Hummer H1 X3. Він сягає у висоту понад 6 метрів, а інтер'єр нагадує розкішний пентхаус.
Кожне колесо Hummer H1 X3 має висоту 2,2 метра. Вартість кожного з них становить 25 000 доларів.
Цей будинок на колесах побудований на базі вантажного автомобіля-амфібії LARC LX. Він оснащений чотирма дизельними двигунами сумарною потужністю близько 1000 к.с. Максимальна швидкість становить 32 км/год.
Габарити Hummer H1 X3:
- довжина — 16 000 мм;
- ширина — 6 000 мм;
- висота — 6 580 мм;
- вага — 60 000 кг.
Щоб забратися всередину, потрібно скористатися сходами. На першому поверсі розташована ванна кімната, а на другому поверсі розміщені вітальня та кухня.
Автомобіль має досить розкішний інтер'єр. Другий поверх має площу 60 квадратних метрів.
Цей Hummer H1 X3 належить шейху Хамаду Аль Нагаяну з Дубая. Він власник величезної колекції з 3000 автомобілів.
На позашляховику можна їздити тільки в супроводі поліції. Річ у тім, що цей транспортний засіб не має класифікації, а через величезні габарити керувати ним дуже складно.
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