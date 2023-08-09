Пентхаус на колесах: показали найбільший позашляховик Hummer у світі (фото) — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Пентхаус на колесах: показали найбільший позашляховик Hummer у світі (фото)

Технології&Авто
27
Пентхаус на колесах: показали найбільший позашляховик Hummer у світі (фото)
Пентхаус на колесах: показали найбільший позашляховик Hummer у світі (фото)
В ОАЕ показали найбільший Hummer H1 у світі. Цей будинок на колесах утричі вищий за оригінальний позашляховик.
Про це повідомили на сайті Autoevolution.
Цей автомобіль назвали Hummer H1 X3. Він сягає у висоту понад 6 метрів, а інтер'єр нагадує розкішний пентхаус.
Кожне колесо Hummer H1 X3 має висоту 2,2 метра. Вартість кожного з них становить 25 000 доларів.
Пентхаус на колесах: показали найбільший позашляховик Hummer у світі (фото)
Цей будинок на колесах побудований на базі вантажного автомобіля-амфібії LARC LX. Він оснащений чотирма дизельними двигунами сумарною потужністю близько 1000 к.с. Максимальна швидкість становить 32 км/год.

Габарити Hummer H1 X3:

  • довжина — 16 000 мм;
  • ширина — 6 000 мм;
  • висота — 6 580 мм;
  • вага — 60 000 кг.
Щоб забратися всередину, потрібно скористатися сходами. На першому поверсі розташована ванна кімната, а на другому поверсі розміщені вітальня та кухня.
Автомобіль має досить розкішний інтер'єр. Другий поверх має площу 60 квадратних метрів.
Цей Hummer H1 X3 належить шейху Хамаду Аль Нагаяну з Дубая. Він власник величезної колекції з 3000 автомобілів.
На позашляховику можна їздити тільки в супроводі поліції. Річ у тім, що цей транспортний засіб не має класифікації, а через величезні габарити керувати ним дуже складно.
За матеріалами:
Фокус
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.