Пентхаус на колесах: показали найбільший позашляховик Hummer у світі (фото) — Finance.ua

Пентхаус на колесах: показали найбільший позашляховик Hummer у світі (фото) 09.08.2023, 01:14 — Технології&Авто

Пентхаус на колесах: показали найбільший позашляховик Hummer у світі (фото)

В ОАЕ показали найбільший Hummer H1 у світі. Цей будинок на колесах утричі вищий за оригінальний позашляховик.

Про це повідомили на сайті Autoevolution.

Цей автомобіль назвали Hummer H1 X3. Він сягає у висоту понад 6 метрів, а інтер'єр нагадує розкішний пентхаус.

Кожне колесо Hummer H1 X3 має висоту 2,2 метра. Вартість кожного з них становить 25 000 доларів.

Цей будинок на колесах побудований на базі вантажного автомобіля-амфібії LARC LX. Він оснащений чотирма дизельними двигунами сумарною потужністю близько 1000 к.с. Максимальна швидкість становить 32 км/год.

Габарити Hummer H1 X3:

довжина — 16 000 мм;

ширина — 6 000 мм;

висота — 6 580 мм;

вага — 60 000 кг.

Щоб забратися всередину, потрібно скористатися сходами. На першому поверсі розташована ванна кімната, а на другому поверсі розміщені вітальня та кухня.

Автомобіль має досить розкішний інтер'єр. Другий поверх має площу 60 квадратних метрів.

Цей Hummer H1 X3 належить шейху Хамаду Аль Нагаяну з Дубая. Він власник величезної колекції з 3000 автомобілів.

На позашляховику можна їздити тільки в супроводі поліції. Річ у тім, що цей транспортний засіб не має класифікації, а через величезні габарити керувати ним дуже складно.

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