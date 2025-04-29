Google Photos запускає нову функцію Ultra HDR для покращення якості фото на смартфонах — Finance.ua

Google Photos запускає нову функцію Ultra HDR для покращення якості фото на смартфонах Сьогодні 05:41 — Технології&Авто

Google Photos запускає нову функцію Ultra HDR для покращення якості фото на смартфонах

Google Photos випустив нову можливість для редагування зображень, яка дозволяє перетворювати звичайні фотографії на Ultra HDR. Ця функція підвищує насиченість кольорів і яскравість зображень на смартфонах з HDR екранами.

У новій версії програми (7.24.0.747539053) користувачі можуть покращити свої фотографії, активуючи Ultra HDR у розділі «Коригування» редактора. Після активації старий «HDR ефект» буде замінений на новий, і користувачі зможуть налаштувати інтенсивність Ultra HDR за допомогою слайдера.

Різниця між звичайним фото і покращеним Ultra HDR буде помітною, особливо на екранах HDR, де зображення виглядають більш живими.

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Формат Ultra HDR дозволяє зменшити розмір файлу, зберігаючи лише важливу інформацію про яскравість. Це дає змогу створювати яскравіші і насиченіші зображення без необхідності зберігати повний HDR файл. Функція поступово стає доступною для всіх користувачів, тож чекайте на оновлення.

Нова функція Ultra HDR в Google Photos відкриває нові можливості для користувачів смартфонів з HDR екранами. Тепер ви можете покращити свої фото без зайвих зусиль, створюючи більш яскраві та живі зображення.

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