Пенсійний фонд України: Фінансування пенсій за березень завершено — Finance.ua
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Пенсійний фонд України: Фінансування пенсій за березень завершено

Казна та Політика
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Фінансування пенсій за березень завершено. Про це повідомив ПФУ.
На пенсійні виплати спрямовано 57,6 млрд грн, в тому числі 10,2 млрд грн — на виплату пенсій через АТ «Укрпошта», 47,4 млрд грн — через уповноважені банки.
Крім того, у березні профінансовано:
  • 5,7 млрд грн — на житлові субсидії та пільги;
  • 2,11 млрд грн — на страхові виплати, в тому числі 1,23 млрд грн — на оплату лікарняних.

Довідка Finance.ua:

Наразі мінімальна пенсія в Україні складає 2 093 грн, а максимальна — 20 930 грн.Утім, уряд запланував у березні провести індексацію пенсій. За розрахунками Мінсоцполітики, у середньому пенсії українців після індексації мають зрости на 5%.
За матеріалами:
Finance.ua
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