Ошукала волонтера на майже 800 тис грн: жителька Львівщини отримала підозру — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Ошукала волонтера на майже 800 тис грн: жителька Львівщини отримала підозру

Кримінал
34
28-річній жінці з Львівщини висунуто підозру в шахрайстві на суму майже 800 тис. грн. Вона ошукала волонтера, запропонувавши йому купити неіснуючі дрони для військових потреб.
За даними слідства, підозрювана створила профілі в соцмережах Instagram і Telegram, де публікувала оголошення про продаж військової амуніції та техніки. Вона вимагала повну передоплату на банківську картку, хоча не мала жодних товарів. Одержані кошти вона витратила на власні потреби.
За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури Львова триває досудове розслідування, яке проводять слідчі Львівського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам Львівської області.
За матеріалами:
ua.news
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.