Ошукала волонтера на майже 800 тис грн: жителька Львівщини отримала підозру — Finance.ua

Ошукала волонтера на майже 800 тис грн: жителька Львівщини отримала підозру Сьогодні 16:45 — Кримінал

28-річній жінці з Львівщини висунуто підозру в шахрайстві на суму майже 800 тис. грн. Вона ошукала волонтера, запропонувавши йому купити неіснуючі дрони для військових потреб.

За даними слідства, підозрювана створила профілі в соцмережах Instagram і Telegram, де публікувала оголошення про продаж військової амуніції та техніки. Вона вимагала повну передоплату на банківську картку, хоча не мала жодних товарів. Одержані кошти вона витратила на власні потреби.

За процесуального керівництва Галицької окружної прокуратури Львова триває досудове розслідування, яке проводять слідчі Львівського районного управління поліції за оперативного супроводу Управління протидії кіберзлочинам Львівської області.

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