Ощадбанк і ЄБРР профінансують енергетичні проєкти українського бізнесу на €100 мільйонів — Finance.ua
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Ощадбанк і ЄБРР профінансують енергетичні проєкти українського бізнесу на €100 мільйонів

Фінтех і Картки
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АТ «Ощадбанк» у межах участі в Програмі підтримки енергетичної безпеки ЄБРР, за сприяння ЄС та Франції забезпечить український бізнес доступом до кредитування та грантової підтримки для впровадження проєктів у галузі енергетики.
Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку.
«У рамках ESSF ЄБРР забезпечуватиме часткове покриття ризиків за кредитами, які надаватимуться Ощадбанком. Кредитний портфель, покритий механізмом розподілу ризику ЄБРР, становитиме до 100 мільйонів євро», — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що відповідне фінансування буде спрямовано на проєкти компаній середньої капіталізації, муніципалітетів і комунальних підприємств, мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП), а також на придбання обладнання приватними домогосподарствами та ОСББ.
У межах програми 70% позик буде спрямовано на фінансування проєктів, що відповідають принципам переходу до «зеленої» економіки. До 20% загального фінансування піде на підтримку довгострокових капітальних інвестицій в ММСП, які прагнуть модернізувати власні технології та обладнання відповідно до стандартів ЄС. Приватні домогосподарства та ОСББ отримають до 10% загального обсягу фінансування в межах ESSF і матимуть змогу скористатись грантовими коштами CRSF.
Для найбільш постраждалих від війни підприємств і домогосподарств, а також тих, хто сприяє реінтеграції ветеранів, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, передбачено збільшену грантову підтримку.
Зазначається, що позичальники ММСП, приватні домогосподарства та ОСББ матимуть можливість отримати 10%-30% компенсації суми інвестиційних витрат у вигляді грантових коштів.
За матеріалами:
Укрінформ
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