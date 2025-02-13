Ощадбанк і ЄБРР профінансують енергетичні проєкти українського бізнесу на €100 мільйонів — Finance.ua

Ощадбанк і ЄБРР профінансують енергетичні проєкти українського бізнесу на €100 мільйонів Сьогодні 09:33 — Фінтех і Картки

АТ «Ощадбанк» у межах участі в Програмі підтримки енергетичної безпеки ЄБРР, за сприяння ЄС та Франції забезпечить український бізнес доступом до кредитування та грантової підтримки для впровадження проєктів у галузі енергетики.

Про це повідомляє пресслужба Ощадбанку

«У рамках ESSF ЄБРР забезпечуватиме часткове покриття ризиків за кредитами, які надаватимуться Ощадбанком. Кредитний портфель, покритий механізмом розподілу ризику ЄБРР , становитиме до 100 мільйонів євро», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відповідне фінансування буде спрямовано на проєкти компаній середньої капіталізації, муніципалітетів і комунальних підприємств, мікро-, малих і середніх підприємств (ММСП), а також на придбання обладнання приватними домогосподарствами та ОСББ.

У межах програми 70% позик буде спрямовано на фінансування проєктів, що відповідають принципам переходу до «зеленої» економіки. До 20% загального фінансування піде на підтримку довгострокових капітальних інвестицій в ММСП, які прагнуть модернізувати власні технології та обладнання відповідно до стандартів ЄС. Приватні домогосподарства та ОСББ отримають до 10% загального обсягу фінансування в межах ESSF і матимуть змогу скористатись грантовими коштами CRSF.

Для найбільш постраждалих від війни підприємств і домогосподарств, а також тих, хто сприяє реінтеграції ветеранів, осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, передбачено збільшену грантову підтримку.

Зазначається, що позичальники ММСП, приватні домогосподарства та ОСББ матимуть можливість отримати 10%-30% компенсації суми інвестиційних витрат у вигляді грантових коштів.

Укрінформ За матеріалами:

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