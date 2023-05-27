Oppo представила новий бюджетний смартфон — Finance.ua

Oppo представила новий бюджетний смартфон
Китайська компанія Oppo представила новий бюджетний смартфон Oppo K11x.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 17-сантиметровий дисплей з роздільною здатністю в FullHD+ та частотою оновлення екрана в 120Гц. Наразі компанія не оголошує, який саме дисплей встановлений у пристрої - рідкокристалічний чи активна матриця на органічних світлодіодах.
Крім цього, Oppo K11x оснащений трьома камерами: основною на 108 МП, камерою для глибини на 2 МП і камерою для селфі на 16 МП.
Смартфон буде доступний у трьох конфігураціях пам’яті (внутрішньої /операційної): 8 Гб/128 Гб ($210), 8 Гб /256 Гб ($240), та 12 Гб /256 Гб ($270).
Продажі Oppo K11x розпочнуться вже 31 травня.
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