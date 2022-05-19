Оплата посмішкою: Mastercard анонсувала запуск біометричної програми Biometric Checkout — Finance.ua

Оплата посмішкою: Mastercard анонсувала запуск біометричної програми Biometric Checkout

Вчора 13:42 — Фінтех і Картки

Оплата посмішкою: Mastercard анонсувала запуск біометричної програми Biometric Checkout

Компанія Mastercard анонсувала запуск біометричної програми Biometric Checkout, що надасть клієнтам можливість швидко оплачувати покупки на касах великих торгових мереж та невеликих магазинів за допомогою усмішки або помаху руки.

Biometric Checkout Program — це унікальна технологічна платформа, яка визначає перелік базових стандартів для банків, торговців та технологічних партнерів, що гарантують безпечність та конфіденційність персональних даних під час оплат з використанням біометрії.

Запуск біометричної програми відповідає останнім трендам та очікуванням користувачів: глобально 74% споживачів позитивно ставляться до біометрії, а ринок безконтактних біометричних технологій, за прогнозами, досягне 18,6 млрд доларів США до 2026 року.

Як це працює?

Учасники програми Biometric Checkout від Mastercard надають клієнтам можливість зареєструватись у сервісах біометричної оплати — безпосередньо в магазині або вдома — через додаток продавця чи постачальника ідентифікаційних даних.

Для оплати споживачам достатньо лише усміхнутися на камеру або провести рукою в зоні дії зчитувального пристрою. Нова технологія забезпечує швидкість та безпечність розрахунків, а також надає споживачам можливість вибору способу оплати.



Технологія маєє переваги й для торговців: від прискорення транзакцій і зменшення черг до підвищення гігієнічності та безпечності розрахунків. Додатково рішення може бути інтегровано з програмами лояльності та персоналізованими пропозиціями для покупців.

Пілотний проєкт буде запущено цього тижня в Бразилії в рамках співпраці з компанією Payface і мережею супермаркетів St Marche. Відвідувачі п’яти супермаркетів Сан-Паулу зможуть зареєструвати свої біометричні та платіжні дані через застосунок Payface і оплачувати покупки на касі просто за допомогою усмішки. Також запуск пілотних програм планується на Близькому Сході та в Азії.

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