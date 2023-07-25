«Оператор ринку» запустив платформу для роздрібної торгівлі електроенергією — Finance.ua
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«Оператор ринку» запустив платформу для роздрібної торгівлі електроенергією

Енергетика
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Акціонерне товариство «Оператор ринку» розробило платформу для роздрібної торгівлі електроенергією — Retail Energy Planform (REP), де постачальник має змогу запропонувати свої умови та ціну постачання електроенергії, а споживач — знайти для себе вигідну пропозицію.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
Згідно з повідомленням, лише 0,2% малого бізнесу в Україні купує електричну енергію за складними ринковими алгоритмами: на ринку двосторонніх договорів, ринку «на добу наперед», внутрішньодобовому та балансуючому ринках.
«Ті, хто у власності держави, заявляють про наміри придбати е/е через Prozorro. Компанії з приватного сектору, які споживають до 50 тис. кВт-год на місяць, контрактують електроенергію у ПУПів — постачальників універсальних послуг, ті, котрі споживають від 50 тис. кВт-год до 100 тис. кВт-год — у постачальників з регіону ведення бізнесу. Однак, не всі знають, що ліцензія на право бути постачальником електричної енергії поширюється на всю країну, і споживач може купити у того, хто пропонує найнижчу ціну — незалежно від того, знаходиться виробництво у Львові, чи Харкові», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що пекарні, молокозаводи, кав’ярні, ресторани, медзаклади, агровиробники, банки, будівельники, виробники печива, морозива, цукерок, а також будь-який вид малого бізнесу має можливість на REP знайти постачальника, який пропонує нижчу ціну та має гарантовані обсяги поставки.
«20% від загального обсягу споживання електроенергії в державі постачальники купують на майданчику „Оператора ринку“. REP — це наше нове ІТ-рішення, як легко споживачу знайти свого постачальника. Платформа дозволяє швидко і безкоштовно знайти потрібні кВт*години у постачальників — у ліцензованих учасників ринку електричної енергії», — коментує генеральний директор компанії Олександр Гавва.
Як повідомляли Українськi Новини, у січні Наглядова рада «Оператора ринку» призначила генеральним директором Олександра Гавву.
У квітні 2019 року Кабмін створив держпідприємства «Гарантований покупець» і «Оператор ринку».
У грудні 2021 року «Оператор ринку» став акціонерним товариством.
Компанія відповідає за організацію купівлі-продажу електричної енергії на ринку «на добу наперед» та внутрішньодобовому ринку, допомагає забезпечити баланс між попитом та пропозицією на ринку електричної енергії.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Українські Новини
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