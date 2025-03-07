OpenAI затримує GPT-4.5 та готує кредитну систему оплати для користувачів — Finance.ua

OpenAI затримує GPT-4.5 та готує кредитну систему оплати для користувачів Сьогодні 23:14 — Технології&Авто

OpenAI затримує GPT-4.5 та готує кредитну систему оплати для користувачів

Компанія OpenAI несподівано оголосила про затримку виходу нової моделі ChatGPT-4.5, пояснивши це необхідністю уникнути перевантаження серверів. Хоча спочатку планували одночасний запуск для всіх користувачів, розробники змінили рішення. Тепер модель запускатимуть поступово, протягом кількох днів.

За словами гендиректора OpenAI Сема Альтмана, одночасний доступ для всіх викликав би проблеми з продуктивністю. Через великий обсяг моделі, що потребує значних ресурсів, компанія зіткнулася з нестачею графічних процесорів (GPU). Це також суттєво вплинуло на плани розробників.

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Крім зміни графіку запуску, OpenAI готує новий підхід до оплати сервісів ChatGPT Plus. Раніше підписники платили $20 на місяць, отримуючи необмежений доступ. Тепер же планують перейти на кредитну систему.

Щомісяця користувачі отримуватимуть фіксовану кількість кредитів, які можна буде витрачати на різні продукти компанії. Серед них — Deep Research, ChatGPT o1, Sora і ChatGPT-4.5. Якщо кредити закінчаться, доведеться доплачувати.

Користувачі сприйняли ідею неоднозначно. Дехто радіє новій гнучкості, інші ж вважають, що нововведення обмежить свободу взаємодії з AI. Питання, чи виграють користувачі від цих змін, залишається відкритим.

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Нова модель ChatGPT-4.5 вже стала найбільш очікуваною розробкою компанії. Альтман наголошує, що штучний інтелект цього покоління має надзвичайну здатність розуміти соціальні сигнали та підтримувати природні, живі діалоги. За його словами, спілкування з новою версією AI нагадує «бесіду з вдумливою людиною».

Проте, саме через підвищену якість модель вимагає багато ресурсів і затрат. Це й стало однією з причин затримки запуску.

Затримка запуску та зміна платіжної моделі ChatGPT-4.5 — спроба OpenAI знайти баланс між технологічними можливостями та потребами користувачів. Компанія прагне зробити AI доступним, але водночас забезпечити стабільну роботу сервісу.

Terazus За матеріалами:

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