ООН долучається до вирішення проблем з українським зерном — Finance.ua
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ООН долучається до вирішення проблем з українським зерном

Вчора 21:31Аграрний ринок
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Надлишки зернових культур в Україні можуть бути закуплені за рахунок Всесвітньої продовольчої програми при Організації Об’єднаних Націй (ООН), пише agroportal.uа.
Про це йшлося під час зустрічі міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського з виконавчим директором Всесвітньої продовольчої програми при ООН Девідом Малдоу Бізлі, говориться у повідомленні міністерства.
Як зазначається, закуплене зерно допоможе забезпечити їжею країни Африки та Близького Сходу та запобігти глобальному голоду в цих регіонах, загроза якого є дуже реальною.
Девід Малдоу Бізлі ознайомився з напрацюваннями українського уряду щодо альтернативних логістичних маршрутів для експорту сільгосппродукції та пообіцяв постійний діалог у цьому питанні з Мінагрополітики.
«Воєнна агресія росії проти України матиме глобальні наслідки для світової продовольчої безпеки. Тому, щоб стабілізувати ситуацію, важливо забезпечити логістику поставок аграрної продукції з України — через розблоковані порти та альтернативні шляхи. Крім того, малі та середні українські фермерські господарства й агропідприємства, які відіграють велику роль у забезпеченні національної та світової продовольчої безпеки, потребують невідкладної допомоги», — підкреслив Микола Сольський.
Крім того, Девід Малдоу Бізлі розповів, що вже зараз Всесвітня продовольча програма розгорнула масштабну гуманітарну допомогу українцям, які постраждали від війни. Так, зокрема, налагоджено контакти з хлібзаводами, борошномельними підприємствами та підприємствами харчової промисловості в Україні для закупівлі товарів у критичних регіонах.

Борітеся — поборемо! Слава Україні

За матеріалами: Finance.ua
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