Оновлення крипторинку: Трамп скасував тарифи, біткоїн рветься вгору, XRP розвивається, а XYZverse досягла $13 млн на попередньому продажі — Finance.ua

ПРОМО Оновлення крипторинку: Трамп скасував тарифи, біткоїн рветься вгору, XRP розвивається, а XYZverse досягла $13 млн на попередньому продажі Сьогодні 12:10 — Криптовалюта

Оновлення крипторинку: Трамп скасував тарифи, біткоїн рветься вгору, XRP розвивається, а XYZverse досягла $13 млн на попередньому продажі

Останні світові події сколихнули криптовалютний ринок, спричинивши помітні зрушення та рухи. Рішення видатного лідера призупинити тарифи впливає на цифрові валюти. Біткойн піднімається вище ключових порогів, в той час як XRP представляє значні оновлення. Тим часом новачок, XYZverse, вражаюче зібрав 13 мільйонів доларів на попередньому продажі. Зануртеся в події, що рухають криптовалютний світ вперед.

Прогноз цін на XYZVerse ($XYZ): Чи можливий 30-кратний стрибок?

XYZVerse вийшла на ринок мем-монет в той час, коли токени, керовані спільнотою, продовжують домінувати в спекулятивній торгівлі. Зростання мем-монет, таких як PEPE, Dogwifhat і Bonk, доводить, що сильний брендинг, вірусний маркетинг і залучення спільноти можуть призвести до величезних прибутків.

Більш широкі ринкові настрої також відіграють ключову роль у потенціалі XYZVerse. З початком сезону альткоїнів підвищується інтерес інвесторів до монет-мемів з низькою капіталізацією. Враховуючи, що XYZVerse все ще перебуває на стадії попереднього продажу, вона може отримати вигоду від цієї хвилі, якщо забезпечить собі лістинг на стратегічних біржах і підтримає ажіотаж у спільноті після запуску.

Ключові сильні сторони XYZVerse на поточному ринку:

Сильний брендинг зі спортивними та інфлюенсерськими партнерствами, що розширює його привабливість

зі спортивними та інфлюенсерськими партнерствами, що розширює його привабливість Дефляційна механіка (17,13% токенів) для зменшення тиску на пропозицію

(17,13% токенів) для зменшення тиску на пропозицію Розподіл ліквідності (15%) для підтримки стабільності після запуску

(15%) для підтримки стабільності після запуску Заохочення спільноти (10%), що сприяють залученню та утриманню

Прогноз ціни для $XYZ

Поточна ціна перед продажем: $0.003333

$0.003333 Прогнозована цільова ціна після продажу: $0.10 (за оцінками проекту)

$0.10 (за оцінками проекту) Потенційний ATH (перші 1−2 тижні після запуску): $0.15 — $0.25 (якщо попит зросте і лістинги збільшать FOMO)

$0.15 — $0.25 (якщо попит зросте і лістинги збільшать FOMO) Довгостроковий потенціал (6−12 місяців): $0,20 — $0,40 (якщо проект забезпечить великі партнерства та лістинги)

Реалістичні очікування: Чи досягне XYZ $0.10?

30-кратний стрибок від попереднього продажу до $0.10 можливий, але залежить від:

Потужного біржового лістингу — якщо XYZVerse потрапить на великі біржові платформи, такі як KuCoin, OKX або Binance, його ціна може злетіти до небес в день запуску.

— якщо XYZVerse потрапить на великі біржові платформи, такі як KuCoin, OKX або Binance, його ціна може злетіти до небес в день запуску. Сталий ріст спільноти - монети-меми потребують вірусного імпульсу. Якщо XYZVerse реалізує свої партнерські програми зі спортивними інфлюенсерами, це може призвести до масового залучення соціальних мереж.

- монети-меми потребують вірусного імпульсу. Якщо XYZVerse реалізує свої партнерські програми зі спортивними інфлюенсерами, це може призвести до масового залучення соціальних мереж. Ринкова кон’юнктура - якщо біткойн та альткоїни залишатимуться бичачими, активи, що базуються на спекуляціях, такі як XYZVerse, як правило, отримують вигоду.

Чи можливе зростання для $XYZ?

XYZVerse має інгредієнти для сильного запуску, але його довгостроковий успіх залежить від реалізації. Якщо команда забезпечить сильний маркетинг, гучні лістинги і реальне залучення спільноти, то мета в $0,10+, що становить близько 3000% від поточної ціни, може бути досягнута.

Біткойн (BTC)

За останній тиждень біткойн зазнав незначного зниження на 0,36%. Незважаючи на це, за останній місяць він виріс на 4,55%, а за останні шість місяців — на 31,61%. Це свідчить про високі показники в середньостроковій і довгостроковій перспективі.

В даний час біткойн торгується в діапазоні від $74 025,57 до $85 600,77, найближчий рівень опору знаходиться на позначці $92 900,38, а найближчий рівень підтримки — на позначці $69 749,98. Якщо ціна подолає опір, вона може досягти другого рівня опору на позначці $104 476, тобто зрости приблизно на 12,4%. І навпаки, якщо ціна опуститься нижче підтримки, вона може впасти до другої підтримки на позначці $58 174,78, що означає зниження приблизно на 17,6%.

Технічні індикатори показують, що 10-денна проста ковзаюча середня становить $82 278,43, що трохи вище 100-денної середньої на рівні $79 257,43. Індекс відносної сили (RSI) знаходиться на рівні 63,39, наближаючись до порогу перекупленості 70. Осцилятор Stochastic знаходиться на рівні 62,97, а рівень MACD — 1104. Ці показники свідчать про те, що біткоїн зберігає сильний імпульс в останні періоди.

КРИПТОВАЛЮТА XRP (XRP)

XRP зазнав значного зростання за останні шість місяців, злетівши на 271%. Цей вражаючий сплеск привернув увагу багатьох на крипторинку. Однак нещодавні короткострокові показники демонструють незначне зниження: за минулий тиждень — на 1,21%, а за останній місяць — на 1,39%.

Торгуючись між $1,78 та $2,15, XRP наближається до свого найближчого рівня опору на позначці $2,37. Якщо він перевищить цю позначку, ціна потенційно може піднятися до наступного рівня опору на рівні $2,74, пропонуючи значний потенціал для зростання. З іншого боку, якщо ціна впаде, вона може знайти підтримку на рівні $1,64 або ще нижче на $1,27. Ці рівні є ключовими для трейдерів, які спостерігають за проривами або розворотами.

Технічні індикатори демонструють змішаний прогноз. 10-денне просте ковзне середнє знаходиться на рівні $2,02, що трохи вище 100-денного середнього $1,91, що свідчить про короткостроковий бичачий імпульс. Індекс відносної сили становить 57,57, вказуючи на те, що XRP не є ні перекупленим, ні перепроданим. Стохастичне значення 51,01 підтримує цю нейтральну позицію. Крім того, рівень MACD 0,0379 вказує на помірний бичачий імпульс. Ці фактори вказують на те, що якщо поточні тенденції збережуться, ціна XRP може зрости в найближчому майбутньому.

Висновок

Біткоїн і XRP демонструють хороші результати, але XYZVerse (XYZ) виділяється тим, що об’єднує спортивних фанатів в екосистему, керовану спільнотою, з амбітними цілями зростання.

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