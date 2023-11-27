НОВИНИ ПАРТНЕРІВ Онлайн-платформа «Гаразд» — вивчаємо фінансову грамотність з Національним банком України Сьогодні 09:10

Онлайн-платформа «Гаразд» — вивчаємо фінансову грамотність з Національним банком України

Аби кожен українець зміг поліпшити свою фінансову грамотність, виважено приймав ефективні фінансові рішення та досягав фінансових цілей, Національний банк створив безкоштовну онлайн-платформу «Гаразд».

Дизайн сайту виконаний у формі пошуковика. Завітавши на онлайн-платформу, ви одразу побачите функцію пошуку, завдяки якій можна швидко відшукати саме ту інформацію, що вас цікавить.

Онлайн-платформа «Гаразд» містить шість розділів: «Гроші», «Фінансове планування», «Депозити», «Кредити», «Cтрахування», «Шахрайство», а також має дві спеціальні рубрики — «Лайфхаки» і «Питання дня».

Під час відвідування онлайн-платформи ви познайомитеся з фінансовою консультанткою Горпинкою, яка завжди рада відповісти на ваші запитання. Прогулявшись із нею розділами сайту, ви дізнаєтеся про найпоширеніші фінансові послуги в Україні. Горпинка підкаже, як отримати інформацію про фінансовий продукт та захистити свої права, як скласти власний бюджет, що робити, якщо ви потрапили до рук платіжних шахраїв, які фінансові рішення здатні вплинути на ваш гаманець.

Крім того, на сайті «Гаразд» ви зможете самостійно перевірити свій рівень фінансової грамотності. Тут розміщені сім варіантів тестів (один загальний і шість тематичних), що відповідають змісту розділів сайту. Завершивши проходження кожного з тестів, Горпинка запропонує вам персональну добірку статей, завдяки яким ви зможете поліпшити свої знання про фінанси. Пройти тести можна за посиланням.

Під час війни фінансова грамотність — важлива навичка, володіння якою дасть змогу розумно розпоряджатися грошима та захистити свої заощадження. Мета створення сайту «Гаразд» — підготувати українців до різних фінансових викликів, навчити їх бути фінансово стійкими. На онлайн-платформі споживачі фінансових послуг зможуть знайти реальні рішення, що знадобляться в повсякденному житті та під час користування фінансовими послугами.

Інформація на сайті «Гаразд» — об'єктивна та верифікована, вивірена експертами Національного банку. Тут ви не знайдете реклами фінансових продуктів чи послуг.

Вивчайте фінансову грамотність та розширюйте свої горизонти із сайтом «Гаразд».

Цей матеріал підготовлено Національним банком України за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у партнерстві з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF).

Зміст є винятково відповідальністю автора.

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