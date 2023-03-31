Оформлюйте нову віртуальну корпоративну картку для ФОП у мобільному застосунку «ПУМБ Digital Business»! — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Оформлюйте нову віртуальну корпоративну картку для ФОП у мобільному застосунку «ПУМБ Digital Business»!

Фінтех і Картки
58
Оформлюйте нову віртуальну корпоративну картку для ФОП у мобільному застосунку «ПУМБ Digital Business»!
Оформлюйте нову віртуальну корпоративну картку для ФОП у мобільному застосунку «ПУМБ Digital Business»!
Відкрити картку для ФОП у Першому Українському Міжнародному Банку (ПУМБ) стало простіше, адже банк запропонував своїм клієнтам її віртуальний формат.
Відтепер підприємці можуть оформити віртуальну картку ФОП до карткового рахунку у будь-який зручний час.
Процедура відкриття дуже швидка: відбувається прямо у мобільному застосунку «ПУМБ Digital Business» та не потребує додаткових візитів у банк. Вже за лічені хвилини фізична особа-підприємець отримує повноцінну банківську картку віртуального формату з її повним номером, терміном дії, CVV-кодом та PIN-кодом.
Карткою одразу можна проводити платіжні операції в Інтернеті або використовувати її для безконтактних розрахунків: зняття коштів у безконтактному банкоматі або на касі торгових точок за допомогою Apple Pay та Google Pay.
Беззаперечною перевагою віртуальної карти для ФОП у ПУМБ є можливість здійснювати Р2В перекази без комісії лише за номером картки. Це дуже зручно! Адже для тих підприємців, чий бізнес пов’язаний з торгівлею або наданням послуг, віртуальна карта може стати додатковим способом прийому оплати від покупців. Гроші ж надходитимуть безпосередньо на рахунок підприємства.
Фізичні особи-підприємці, хто досі не є клієнтом ПУМБ, мають змогу відкрити свій рахунок дистанційно. Для цього достатньо перейти за посиланням.
За матеріалами:
ПУМБ
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.