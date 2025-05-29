Офіційно представлено оновлений Land Rover Defender (фото) — Finance.ua

Офіційно представлено оновлений Land Rover Defender (фото) Сьогодні 05:35 — Технології&Авто

Офіційно представлено оновлений Land Rover Defender (фото)

Опубліковано офіційні фотографії нового Land Rover Defender 2026 року. Загальний дизайн автомобіля не зазнав істотних змін. Були скориговані лише деякі деталі зовнішності машини. Крім того, виробник оптимізував внутрішнє компонування моделі. Вартість новинки на ринку Великобританії стартує з позначки 57 135 фунтів стерлінгів або 3 млн гривень.

Позашляховик, як і раніше, використовує прямокутну головну оптику з напівкруглою групою світлодіодних ДХВ. Конструкцію світлового корпусу було доопрацьовано, він став меншим і може проектувати унікальну графіку під час увімкнення. У базі автомобіль оснащений глянцевою чорною центральною решіткою. Окантовка може бути сріблястою або сатиново-сірою.

Збоку Defender зберіг свою класичну квадратну форму. Версія 110 має 4-дверну конструкцію з широкими крилами, 5-спицевими колесами і багатопоршневими гальмівними супортами. Габарити машини становлять 5018×2105×1967 мм при колісній базі 3022 мм. На кормі встановлено ліхтарі з класичним дизайном із 4 прямокутників. Корпус фари тепер виконаний у димчастому сірому кольорі.

Усередині позашляховик оснащений збільшеним до 13,1 дюйма екраном мультимедіа. Додано систему контролю за водієм. Вперше за доплату тепер пропонується адаптивний круїз для бездоріжжя. Моторна лінійка новинки охоплює 3,0-літровий двигун із подвійним наддувом, 2,0-літровий гібрид, що підключається, і 5,0-літровий турбований V8. Флагманська модель буде пропонуватися з 4,4-літровим V8 з подвійним наддувом.

uamotors За матеріалами:

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